Lubo Smid, spoluzakladatel a CEO české technologické firmy STRV, odkoupil podíly od dosavadních spolumajitelů Davida Semeráda, Martina Stavy a Pavla Zeifarta. Stal se tak 100procentním vlastníkem společnosti, která vyvíjí mobilní aplikace a weby a k jejím klientům patří například Porsche, The Athletic nebo Arnold Schwarzenegger. Smid jako jediný ze čtveřice majitelů byl v posledních letech aktivním členem vedení firmy a od roku 2018 ji vede z pozice CEO. Majoritní podíl ve společnosti získal o dva roky později.

„Cítím, že právě nyní nastal ten správný okamžik, kdy převzít zbytek firmy. Tento krok mi pomůže mít jednoduché rozhodování o tom, kam směřovat svou pozornost a úsilí, abych posunul STRV zase o level výš,“ komentuje Smid. Ostatní dosavadní spoluvlastníci, David Semerád, Martin Stava a Pavel Zeifart, se věnují svým vlastním projektům. „Proto mi převzetí zbytku společnosti přišlo jako přirozený krok a kluci to cítili stejně,“ vysvětluje Smid.

Dnešní šestatřicátník Smid do STRV přišel před 13 lety, kdy po návratu ze studií v USA začal spolupracovat se svým kamarádem Semerádem. Ujal se role provozního ředitele firmy a na této pozici působil do roku 2017. Podílel se na expanzi společnosti na americký trh, kde má dnes STRV více než tři čtvrtiny klientů.

Na pozici CEO se posunul v roce 2017, kdy se původní šéf firmy Semerád rozhodl věnovat dalším startupům. „Po 13 letech ve firmě se dnes stávám jejím stoprocentním vlastníkem. Je to pro mě významný milník a vždy budu Davidovi vděčný, že mi tu šanci dal,“ komentuje Smid.

Pavel Zeifart a Martin Stava se nyní soustředí na vývoj her ve svém projektu Scavenger Land. „Lubo má STRV na svých bedrech už nějakou dobu a je správné, že tomu nová vlastnická struktura odpovídá. Prodej podílu v STRV umožní mně a Pavlovi věnovat se naplno vývoji našich vlastních produktů,“ říká k převzetí Stava.

STRV narazilo na ochlazení technologického trhu

V roce 2022 dosáhla společnost STRV zisku po zdanění přes 26 milionů, loni se ale propadla do ztráty více než 13 milionů korun. Podle konsolidované účetní závěrky STRV Group klesly také tržby, a to ze 454 na necelých 385 milionů korun. „Výsledky za rok 2023 jsou primárně ovlivněny ochlazením technologického trhu a značnými odpisy spojenými s projekty z předchozích let, kdy někteří z našich klientů nebyli schopni dostát svým závazkům,“ komentoval pro e15 v červenci Smid.

„Firma si v posledních letech prošla společně s celým technologickým odvětvím těžkým obdobím a narazili jsme na limity našeho systému fungování. Sjednocení vlastnictví a vedení firmy je jedním z několika dílů skládačky, jak udělat firmu odolnější a připravit ji na další růst,“ říká nový stoprocentní vlastník. Zaměřit se chce hlavně na transformaci firmy související s přicházející revolucí v oblasti vývoje softwaru, způsobenou umělou inteligencí.