Musk zpoplatní ověřené účty na Twitteru | E15.cz

„Sílu lidem! Modré (tlačítko) za osm dolarů měsíčně,“ napsal na twitteru Musk, který minulý týden dokončil převzetí stejnojmenné společnosti za 44 miliard dolarů. Uživatelé, kteří si za službu připlatí, budou mít podle něho přednost v odpovědích a vyhledávání.

Musk v neděli napsal, že připravuje také nový systém ověřování účtů. Magazín The Verge poté napsal, že to bude nově spojeno s předplatným Twitter Blue, měsíční poplatek měl podle jeho informací činit 20 dolarů. Ověřený účet s modrou fajfkou u jména nyní používá zhruba čtyři sta tisíc účtů na sociální síti.

Kritikové Muskova rozhodnutí zavést měsíční poplatek za modrou „fajfku“ upozorňují na to, že pro uživatele twitteru bude těžší rozlišit spolehlivé zdroje. Když se původně objevily informace, že ověřený účet bude za 20 dolarů měsíčně, napsal spisovatel Stephen King na twitteru, že „by spíš měli platit mně“. Musk mu na to odpověděl, že „nějak složenky platit musíme ... Co takhle osm dolarů?“

Musk je šéfem automobilky Tesla a nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 204 miliard dolarů.