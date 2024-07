Nejlepší aplikace na počasí, které jej předpovídají jinak, než čekáte

Cartoon Weather

Je to animované počasí, ve kterém vám stačí jen jeden pohled na přítomnou krajinu a hned víte, jak je venku. Scéna přitom odpovídá realitě, tedy denní době, ročnímu období, klimatu, srážkám, aktuální sněhové pokrývce, zohledňuje i oblačnost a polohu slunce i měsíce.

Aplikace Cartoon Weather | Adam Kos

Dále jsou zde vlastně až desítky panelů, ve kterých vidíte vše, co potřebujete o počasí vědět. Třeba tu najdete i nápovědu, jak se vlastně obléct. Velkou výhodou aplikace je její personalizace, protože si vše můžete poskládat podle svých potřeb, a množství zdrojů dat. Základ je od Met.no, ale přepnout se můžete na Open-Meteo, Apple Weather, DWD Germany, Météo-France, NOAA nebo na CMA China.

GoodLight.One

Aplikace se charakterizuje jako počasí pro fotografy. Na základě kvalitních meteorologických a přesných astronomických dat používá AI k předpovídání podmínek pro nejoblíbenější fotografické žánry – architekturu, portrét, krajinu, makro, astrofotografii atd.

Aplikace GoodLight | Adam Kos,

Jde na to prostřednictvím všeříkajících indexů, kdy vyšší znamená lepší. Textem ale také popisuje, co je na daných podmínkách dobré, a co naopak ne. Nabídne výhled na čtyři dny dopředu a nabízí i upozornění, které vám dá vědět ty pro vaši fotografii ideální povětrnostní podmínky.

Windy.com

Původem česká aplikace byla zaměřena na zobrazování radaru pro vodní sporty, nicméně postupem času se z ní stalo mnohem víc. Nyní nabízí pravděpodobně největší počet různých radarových snímků pro různé podmínky, které potřebujete znát nejen tady a teď, ale i s patřičným výhledem do budoucna (map je více než 50).

Aplikace Windy | Adam Kos,

Zatímco totiž většina aplikací pro předpověď počasí spoléhá pouze na bezplatné globální modely, tady najdete i ECMWF (rozlišení 9 km), HRRR, NAM, GFS, ICON-D2, ICON-EU, ACCESS, AROME a NEMS.