Neklidná duše Chiharu Shioty. Kunsthalle se daří propojovat Prahu se světem a přitáhnout návštěvníky k umění

„Vltava pro Chiharu znamenala víc než jen řeku. Viděla ji jako linii, která propojuje Prahu s okolním světem a zároveň symbolizuje plynutí času,“ říká Zuzana Dusilová, vedoucí komunikace Kunsthalle Praha. Právě tento symbolický motiv inspiroval jedno z nejvýraznějších děl výstavy, Zkřížení cest s osudem. Instalace, která zabírá prostor 900 metrů čtverečních, využívá 400 kilometrů příze – to by stačilo na propojení Prahy s Berlínem, kde Shiota žije a tvoří. Taková díla nejsou jen vizuální podívanou, otevírají otázky o vazbách, vzpomínkách a sdílené identitě.

Každé dílo výstavy Neklidná duše vzniklo přímo pro prostory Kunsthalle, což z ní činí unikátní umělecký zážitek. „Každé z těchto děl bylo navrženo s ohledem na tvar a atmosféru galerie. Výstava je naprosto jedinečná svým provázáním s naším prostorem,“ vysvětluje kurátorka výstavy Christelle Havranek.

Jedním z vrcholů je instalace Tichý koncert, inspirovaná dětskou vzpomínkou Shioty na zničený klavír. „Tento ohořelý klavír není jen objektem, ale symbolem absence a ztráty, které formují naše chápání světa,“ vysvětluje Havranek. Instalace Srdce u vás doma zase kombinuje kovové struktury domů s červenými přízemi, představujícími pouta rodiny, kultury a sounáležitosti. Shiota se ve své tvorbě často dotýká tématu domova – jako místa, ale i jako emocionálního stavu.

Galerie jako přátelské, otevřené místo

Za Kunsthalle stojí The Pudil Family Foundation, která touto cestou investuje nejen do prezentace umění, ale i do vzdělávání. Galerie se od svého otevření v roce 2022 profiluje jako prostor, který propojuje českou a mezinárodní scénu. „Naší strategií je být co nejvíce otevření. Chceme, aby návštěvníci odcházeli s pocitem, že je galerie přátelské místo, kde si každý může najít svůj vlastní význam,“ popisuje Zuzana Dusilová. Tomu napomáhají i populární eventy, například Ambient READ, kam může každý dorazit s vlastní knihou a číst si při poslechu ambientní hudby.

Galerie je finančně nezávislá na příjmu financí ze státního rozpočtu. Vedle zdrojů nadace pokrývá třetinu provozních nákladů vstupné, členství a další podpůrné činnosti. Členství zdarma pro návštěvníky do 26 let přilákalo tisíce mladých lidí a vytvořilo pevnou komunitu, která se k výstavám pravidelně vrací.

„Vidíme, že mladí lidé, kteří u nás začínají, často pokračují v návštěvách i po skončení bezplatného členství,“ dodává Dusilová. Vedle toho galerie organizuje workshopy pro školy zdarma. Jsou zaměřené mimo jiné na inovativní technologie, jako je umělá inteligence. Cyklus přednášek TransformArt otevírá současné umění širší veřejnosti prostřednictvím setkání s odborníky.

Inspiraci čerpá Kunsthalle nejen z umění nebo ze světových galerijních institucí, jako je Tate nebo MoMA, ale i z dalších kulturních proudů a ze současného dění. „Snažíme se nejen prezentovat mezinárodní umění, ale také ukázat, že Praha má světu co nabídnout,“ upozorňuje Dusilová. V tom je galerie úspěšná, o její činnosti napsala i světová média jako New York Times nebo Guardian.

Aby bylo umění přirozenou součástí života

Kunsthalle pracuje s nejrůznějšími formáty komunikace. Důležitým kanálem jsou sociální sítě, podle Dusilové je strategií galerie být co nejvíce aktuální a propojená s běžným životem. „Držíme prst na tepu doby. Umění má schopnost inspirovat a propojovat a my se tyto hodnoty snažíme komunikovat ve všem, co děláme. Chceme, aby naše komunikace byla svěží a aktuální, ale zároveň zábavná a propojená s realitou našich návštěvníků,“ říká Dusilová.

Svou přístupností i výhodným členstvím do 26 let zdarma pro každého vytváří Kunsthalle podporu vzniku kulturního kapitálu v České republice. Vzdělávací programy, workshopy a přednášky cílí na to, aby se umění přiblížilo lidem všech generací. „Nepřistupujeme k umění shora. Umění má být pro každého. Neříkáme lidem, jak ho mají interpretovat, ale otevíráme dveře a ukazujeme, že kultura může být přirozenou součástí života,“ zdůrazňuje Dusilová.

Výstavní prostory dnes čelí nejen výzvám digitální doby, ale také změně návyků publika po pandemii. „Lidé se po covidu ke kulturním aktivitám úplně nevrátili. Kulturní instituce musí neustále hledat nové způsoby, jak je zaujmout a ukázat, že umění má v jejich životě místo,“ připomíná Dusilová. Kunsthalle se v tomto ohledu daří, je druhou nejnavštěvovanější galerií v Praze. Za loňský rok přitáhla přes 100 000 lidí, více než třetina z nich přitom byli mladí lidé.