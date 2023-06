PPF zvažuje prodej podílu v telekomunikačních službách | e15.cz

Skupina PPF zvažuje prodej podílu v mobilních telekomunikačních službách v Bulharsku, Srbsku, Maďarsku a Slovensku do Spojených arabských emirátů. Do značky Yettel, pod kterou PPF zmíněné služby provozuje, by mohla vstoupit skupina Etisalat. S informací jako první přišel bulharský týdeník Capital, na který se ve svém článku odkazují Hospodářské noviny.