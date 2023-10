Axel Springer projevil zájem o Telegraph, o který se zajímá i Křetínský | e15.cz

Německý mediální gigant Axel Springer se zajímá o koupi britské společnosti Telegraph Media Group, která vlastní například noviny Daily Telegraph a Sunday Telegraph. Informoval o tom britský list The Financial Times s odvoláním na zdroj obeznámený se situací. Deník již v polovině září uvedl, že mezi zájemce o firmu Telegraph Media Group patří rovněž český miliardář Daniel Křetínský.

O firmu Telegraph Media Group se podle Financial Times zajímají také například společnost Daily Mail and General Trust (DMGT), která vlastní britský list Daily Mail, bývalý editor listu Daily Telegraph sir William Lewis či firma News UK mediálního magnáta Ruperta Murdocha.

Podle některých odhadů by kupní cena mohla činit přes 500 milionů liber, tedy zhruba čtrnáct miliard korun. „Prodej společnosti Telegraph Media Group se zřejmě dostane do hledáčku regulačních úřadů kvůli obavám ohledně dopadů na hospodářskou soutěž,“ píše Financial Times.

Společnost Axel Springer v Německu vydává nejčtenější list Bild či konzervativní deník Die Welt. Předloni koupila americkou firmu Politico, která mimo jiné provozuje stejnojmenný zpravodajský web.

Daniel Křetínský patří k nejvlivnějším postavám českého byznysu. Ovládá řadu průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i v zahraničí. Časopis Forbes ho v nejnovějším žebříčku řadí na druhé místo mezi nejbohatšími Čechy, jeho majetek odhaduje na 9,2 miliardy dolarů (přes 200 miliard korun).

Křetínského společnost Czech Media Invest (CMI) vydává v ČR například deníky Blesk, Aha!, Sport a je i majitelem serveru e15.cz.