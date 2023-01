Německý SAP zruší tři tisíce pracovních míst. Sdělil to i české pobočce | E15.cz

Největší softwarová společnost v Německu ve čtvrtek oznámila, že kvůli restrukturalizaci zruší až tři tisíce pracovních míst, což odpovídá až 2,5 procenta zaměstnanců. Na dotaz, zda se to dotkne i české pobočky SAP, kde pracuje na 2500 lidí, firma do zveřejnění článku nereagovala. Informační e-maily, které má deník E15 k dispozici, však dorazily i do schránek tuzemských pracovníků.