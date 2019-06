Neomezená data dorazila do Česka | E15.cz

Celkem devět zemí Evropské unie se už nyní může pochlubit mobilními tarify s prakticky neomezeným datovým balíčkem. A to za ceny pohybující se v rozmezí od zhruba 370 korun do 717 korun, vyplývá z dat finské analytické firmy Rewheel Research. Konkrétně jde o Velkou Británii, Finsko, Bulharsko, Nizozemsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko. U našich východních sousedů funguje neomezený tarif u operátora 4ka, a to za 20 euro, tedy asi 512 korun měsíčně.

Štědrou nabídku mobilních dat mají například i Dánové. Ti mohou měsíčně využívat 500 GB za v přepočtu 430 korun. Všechny ceny uvedla a porovnala finská analytická společnost Rewheel Research. Jako "neomezené" vnímala pro porovnatelnost tarify na 500 gigabajtů dat.

Čeští zákazníci se neomezených dat dočkali včera. Nabídku neomezených mobilních dat v Česku příští týden spustí Vodafone, včera tak učinil T-Mobile. Operátor O2 se na novinky teprve chystá. „O2 plánuje brzy představit revoluční nabídku mobilních tarifů, které budou mnohem lépe zohledňovat datové potřeby zákazníků,“ uvedla mluvčí společnosti Lucie Jungmannová.

Vodafone a jeho nabídka pro zákazníky si zakládá na dvou základních podmínkách. Jde o objednání pevného připojení a pořízení nové služby nejméně pro dva členy domácnosti. Základní cena za 1 SIM kartu bude začínat na 599 korunách měsíčně. Ovšem spolu s pevným připojením a nutností používat službu alespoň u dvou osob, vyšplhá celková částka na 2 396 korun. T-mobile nabízí svým zákazníkům neomezené stahování pouze pro léto.