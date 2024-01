Roky se Apple bránil tomu, aby pustil do iPhonů jiné obchody s aplikacemi, které by konkurovaly jeho App Storu. Zároveň americká firma také dlouhodobě odmítala snížení poplatků, které účtovala vývojářům, v jejichž aplikacích uživatelé utrácí peníze. Modelovým příkladem může být hudební streamovací platforma Spotify, která funguje na předplatitelskému principu. Z každého zaplaceného předplatného na iPhonech si Apple bral třicet procent. To se vývojářům nelíbilo, podle nich se na službě Apple nijak nepodílí, a tak mu nenáleží podíl z tržeb.

Konec vlády App Storu

Od března, kdy se velké technologické firmy musí začít řídit Aktem o digitálních službách (Digital Services Act, DSA), se ve fungování aplikací a plateb v nich provedených změní hned několik věcí. Nejzásadnější změnou je otevření se obchodům třetích stran. Uživatelé si budou moci z webových stránek vývojářů stáhnout alternativní obchody, které ale Apple bude prověřovat z hlediska bezpečnosti a musí získat jeho povolení. V minulosti o tuto možnost vyjádřil zájem například Microsoft nebo herní vývojář Epic Games, který vytvořil populární hru Fortnite.

Zároveň se mění výše poplatků, které Apple vybírá od vývojářů za platby v aplikacích prodávaných přes App Store. Dosud se pohybovaly mezi 15 až 30 procenty v závislosti na typu aplikace a platby. Nyní by se tento podíl měl snížit na 17 procent a u některých aplikací na 10 procent. Zároveň ale Apple zavádí nové poplatky u aplikací, které si v posledním roce v EU stáhlo více než milion uživatelů. Jejich provozovatelé budou Applu platit padesát centů za každé stažení aplikace plus tři procenta z každé platby v aplikaci.

Podle šéfa společnosti Epic Games Tima Sweeneyho nejsou kroky Applu ani pozitivní, aní dostatečné. „Apple navrhuje, že si může vybrat, které obchody budou moci konkurovat jeho App Storu. Takže může například zablokovat Epic, aby spustil Epic Games Store a distribuoval přes něj Fortnite, nebo zablokovat Microsoft, Valve, Good Old Games i nové firmy,“ napsal na sociální síť X. Právě Epic Games vedou s Applem dlouholeté soudní spory ohledně nastavení App Storu.

Druhá velká změna se týká Apple Pay. Podle pravidel DAS musí Apple otevřít iPhony pro mobilní platby dalších společností. To znamená například možnost začlenení platebních systémů bank přímo do jejich aplikací nebo do "peněženky" v iPhonu bez nutnosti odvádět Applu poplatky za tyto platby. O posílání peněz přímo bankám se nyní mohou rozhodnout i e-shopy, jejichž aplikace nyní musely využít Apple Pay jako (placeného) prostředníka.

O kolik Apple přijde?

Všechny tyto služby, včetně poplatků vývojářů, plateb uživatelů za používání iCloudu a dalších, jsou pro druhou nejhodnotnější společnost světa klíčové. Celkově představují zhruba 20 procent ze všech příjmů, přitom před deseti lety byl tento podíl poloviční. Je tedy otázka, jaký budou mít ohlášené změny vlvi na tržby společnosti. Samotný Apple navíc tvrdí, že 99 procent vývojářů bude nově platit méně nebo stejně jako dnes.

Podle Applu otevření iPhonů novým obchodům s aplikacemi sníží zabezpečení jeho zařízení a zvýší riziko malwaru. Systémy Applu budou i tak stažené aplikace prověřovat, ale už tomu nebude do takové míry, jako v App Storu. „Apple musí vytvořit technologii, která umožní aplikaci instalovat další aplikace, a to s sebou nese riziko," řekl pro agenturu Bloomberg Phil Schiller, dlouholetý šéf marketingu společnosti Apple, který nyní řídí obchod App Store. "To by mohlo být velkou hrozbou pro soukromí, bezpečnost a integritu vašeho zařízení. Apple proto zavádí technologie a zásady, které se snaží toto riziko minimalizovat.“

Dvě velké novinky doplňuje ještě jedna spíše formální: novým majitelům iPhonů se při prvním spuštění internetového prohlížeče Safari objeví připomínka, že si mohou zvolit i jiný výchozí prohlížeč, například Google Chrome. Tuto možnost ale mají uživatelé už několik let, jen je schovaná hlouběji v nastavení systému iOS.