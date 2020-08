Nomofobie, nová diagnóza dnešní doby | E15.cz

Svět internetu do našeho života zcela bezpochyby přinesl spoustu úžasných věcí. Bez přestání sleduje­me vývoj počasí, okamžitě víme, kdy nám jede vlak, a dokonce si přes telefon můžeme koupit i jízdenku. A ihned potom zkontrolovat stav svého účtu.

Pokud nám toto šetří čas a usnadňuje život, všechno je v nejlepším pořádku. Když už se však bez telefonu v ruce neobejdeme ani deset minut, vypadá to na závislost. Neobviňujme z ní ale telefon, notebook ani jiná zařízení. Na vině jsme pouze my.

Otravní s telefonem, nemožní bez něj

Ke známým závislostem na omamných látkách, nikotinu, cukru či k Američany vypiplané závislosti na sexu přibyl další problém. Závislost na (chytrém) mobilním telefo­nu. Říká se jí nomofobie (no mobile phobia) a projevuje se zejména nesoustředěností, ale někdy i nevolnostmi, když nemáme v ruce nebo alespoň v kapse telefon.

Prvním znamením toho, že už je náš vztah k telefonu za hranicí normálu, většinou bývají poznámky našich blízkých. Pokud nám opakovaně vyčítají, že telefon nedáme za žádnou cenu z ruky, pokud nám dávají najevo, že už je s tím štveme, nadešel čas dopřát si takový menší detox a pokusit se ještě na poslední chvíli vyklouznout ze spárů nomofobie.

Pozor na extrémy, žádný není správně

S odvykáním od telefonu je lepší začít postupně pomocí několi­ka jednoduchých úkonů. V žádném případě nejde o to přestat telefon používat úplně. Chceme se ale opět stát jeho pánem. „Spousta lidí, kterým pomáháme, se už zkusila odpojit na několik dní, ale náhlé vytržení z on­-line reality jim způsobilo stres, úzkosti nebo problémy v komunikaci. Je potřeba na to jít chytře a postupně,“ popisuje Karolína Preso­vá, zakladatelka a vedoucí projektu Replug me, který pomáhá lidem používat technologie zdravěji.

„Stanovte si on-­line bloky – chvíle, kdy odpovídáte na maily, zprávy a chodíte na sociální sítě. Naprostá většina věcí počká, i když se tak netváří. Výjimkou může být pracovní e­mail, ale ten zase končí pracovní dobou. Dalším dobrým zvykem je ukládat si doma telefon na stejné místo, třeba ke vchodu. Jednou za tři hodiny se podívejte, zda vás někdo neshání, o víkendu dvakrát denně. Úplně to stačí,“ sdílí tipy z praxe Karolína Preso­vá. Fungují i další – viz box.

Bez dat trénujeme mozek

Podle odborníků dokáže taková „komunikačně­in­formační dieta“ s psychikou člověka udělat pravé divy. Snižuje stres a zbavuje možné úzkosti, která ze stresu vyplývá. Nárůst naopak zaznamená naše bdělost a soustředění. Naučí nás oddělovat pracovní čas od volného. Tuto schopnost řada lidí pracujících v senior­ních nebo vyšších manažerských pozicích ztratila. A to je mnohdy začátek problémů. „Podstatné je také nadřazo­vat kvalitu informace nad její rychlost. Výzkumy ukazují, že čím více informací okolo nás je, tím více ztrácíme schopnost rozlišovat důležité od balastu,“ říká Karolína Presová z Replug me.

I v tom může odvykací kúra pomoci. Nedávný vý­zkum dokonce poukázal na to, že trávení příliš dlouhého času na internetu zhoršuje paměť. Mozek se zkrátka začne příliš spoléhat na to, že kdesi (na síti) existuje ne­vyčerpatelný zdroj informací a že není potřeba paměť zatěžovat.

À propos internet. Koho by bavil telefon bez připojení k internetu? Víceméně niko­ho, protože v ten okamžik z něj můžeme tak maximálně volat a posílat esemesky. Na konec, nebo vlastně na začá­tek seznamu kroků, jež nás zbaví závislosti na telefonu, můžeme připsat: Vypněte si prostě data.

Tipy pro mobilní detox

• Když je něco důležité, volejte. Když to důležité není, nevolejte, nepište. Svět se bez této informace jistě obejde.

• A obráceně, vypněte si všechny notifikace. Uvidíte, že vědět v reálném čase o každém lajku na Instagramu vážně nepotřebujete.

• Kupte si budík. A hodinky. Budete trochu old school, ale v detoxu to krásně funguje. Ráno nebude telefon tím prvním, co uvidíte, přes den ho do ruky vezmete řádově méněkrát.

• Když se nudíte, sáhněte po časopisu, po knize, hrajte s dětmi slovní fotbal. Telefon není na hraní, přestože to výrobce skálopevně tvrdí.