Češi v karanténě volají od rána do večera | E15.cz

Přesun české reality a mnoha činností do digitálního světa kvůli opatřením v souvislosti s bojem proti koronaviru funguje i díky tuzemským operátorům. Ti všichni ve svých sítích za poslední měsíc zaznamenali výrazně zvýšený provoz. Například u Vodafone je počet telefonních hovorů zhruba o pětinu vyšší, než v běžném stavu, u T-Mobile šlo ve srovnání s únorovými týdny o čtyřicetiprocentní růst.

„Datový provoz v mobilní síti v průměru vzrostl o víc než třetinu v porovnání s obdobím před zavedením opatření,“ dodává mluvčí T-Mobile Jiří Janeček. Mobilní data Vodafone šla o desetinu výš. “Pokud jde o pevný internet v síti UPC, vidíme trvalý výrazný vzestup oproti běžnému stavu. Lidé odesílají mnohem více dat, aktuálně o zhruba 40 procent. Co se stahování týká, je vyšší o přibližně 28 procent,” doplňuje mluvčí Vodafone Ondřej Luštinec.

Změnilo se i vytížení sítí. Zatímco dříve měly dny svá trochu hluchá místa a špičky provozu jednou či dvakrát denně, v současné situaci je to jinak. „Špička v těchto dnech trvá prakticky od rána do večera. Souvisí to s tím, jak většina lidí pracuje a učí se z domova a po celý den hojně využívá například videohovory,“ říká mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Operátoři svorně tvrdí, že na funkčnost internetu nebo volání nemá nadstandardní provoz žádný vliv, sítě provoz zvládají a výpadky neregistrují. Jak oznámila Asociace provozovatelů mobilních sítí, pomoc, kterou operátoři poskytli veřejnosti i státu od začátku fungování opatření, už přesáhla hodnotu miliardy korun.

„Data jsou souhrnná za všechny operátory a nejsou v tom započítány jen investice do sítí, ale další aktivity, které se teď dělají, jako neomezená data zdarma, bezplatné rozesílky informačních SMS, granty pro školy a podobně,“ říká mluvčí O2 Jungmannová.

Podle asociace je ale už nyní jasné, že musejí do svých sítí v zájmu udržení kvality připojení významně investovat, což se zřejmě nezmění ani v následujících týdnech. Situaci nepřetržitě sledujeme a v případě potřeby posilujeme, zní unisono od všech. „Zásadním způsobem jsme například navyšovali hlasové kapacity na mezioperátorských propojích a došlo k navýšení interních propojovacích kapacit v rámci sítě T-Mobile,“ upřesňuje mluvčí Janeček s tím, že v případě mobilních dat firma zatím žádná kapacitní opatření přijmout nemusela.

Vodafone začal zvyšovat kapacitu mobilní sítě od uzavření škol a vyhlášení stavu nouze. „Například po uzavření škol lidé telefonovali až o 30 procent více, než v nejvytíženější hodinu na Silvestra,“ srovnává situaci Luštinec s tím, že ovšem s přibývajícími týdny v karanténě se situace postupně uklidňuje a rozdíly oproti běžnému stavu se snižují.