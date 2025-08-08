Nový Chat GPT-5: Jaké jsou jeho schopnosti a v čem je lepší než verze 4
Společnost OpenAI přichází s novou modelovou řadou svého Chat GPT, populárního AI chatovacího nástroje. Ta nese označení GPT-5 a oproti předchozím verzím má být chytřejší, rychlejší a také více užitečná, zejména v oblastech kreativního psaní či programování. Mimo jiné má být také schopna lépe zodpovědět otázky týkající se zdraví. Novinka je navíc dostupná zdarma všem a společnost nyní chce přilákat 700 milionů aktivních uživatelů týdně.
GPT-5 přichází více než dva roky po uvedení předchozího modelu. Na něj se postupem času nabalovaly vylepšené verze, které všechny nyní pátá generace nahradí. Interakce s ní má být také „více lidská“. I přesto má však postrádat mnoho věcí, které by umožňovaly dělat lidskou práci.
Od kdy je GPT-5 dostupný?
Nový model GPT-5 je dostupný všem uživatelům od čtvrtka 7.8.2025
Jaká je vědomostní úroveň GPT-5?
Podle generálního ředitele OpenAI Sama Altmana zatím ani nový GPT-5 není schopen neustálého učení se. I tak má však představovat znalostní úroveň experta s doktorátem, zatímco předchozí model popsal Altman jako vysokoškolského studenta a verze před ním představovala znalosti studenta střední školy.
Jaké jsou hlavní novinky GPT-5?
Nový GPT-5 má být rychlejší, dokáže řešit i velmi složité úkoly či kompletně naprogramovat aplikaci. To ostatně při uvedení demonstrovala sama společnost OpenAI, když Chat GPT zadala, aby vygeneroval webovou aplikaci, která by anglicky mluvícím lidem pomáhala s učením francouzštiny. Stejný příkaz zadala do dvou různých „konverzací“ a GPT-5 vytvořil během několika vteřin dvě různé aplikace. Novinka má také menší sklony k halucinování, neboli uvádění nepravdivých odpovědí.
Chat GPT dostane nově také napojení na Gmail a Google kalendář, tedy stejnou funkci, kterou nyní dělá pouze umělá inteligence Google Gemini. Tuto funkci však nejprve dostanou pouze platící zákazníci. GPT-5 bude také dostupný v aplikacích Microsoftu.
Zapracovalo se i na bezpečnosti. Chat GPT bude méně odmítat odpovědět na potenciálně škodlivé dotazy, ale spíše odpoví v obecnějším stylu, než aby detailně popsal třeba návod na výrobu bomby. Zlepšilo se i psaní textu, které je živější bez zbytečné obecně znějící vaty.
Jaký je rozdíl mezi placenou a neplacenou verzí?
V základní neplacené verzi budou mít uživatelé přístup k novému GPT-5. Bude to vůbec poprvé, kdy budou mít neplatící lidé u OpenAI možnost komunikace s modelem, který „přemýšlí“, neboli provádí vnitřní myšlenkový řetězec předtím, než odpoví. Pokud však narazí na limit množství užití, systém je automaticky přepne na jednodušší GPT-5 mini.
Uživatelé placené služby Plus mají tento limit vyšší. Pokud má uživatel zaplacenou verzi Pro mají neomezený limit využití GPT-5 a navíc mohou využít také GPT-5 Pro, který využívá více výpočetního výkonu pro odpovědi na ty nejtěžší otázky. Platící uživatelé také v budoucnu dostanou rychleji nové verze.
Jaká je cena placených verzí?
- ChatGPT Plus: 23 dolarů/měsíc (cca 483 korun/měsíc)
- ChatGPT Pro: 229 dolarů/měsíc (cca 4800 korun/měsíc)
Kromě toho OpenAI nabízí i specifické produkty pro týmy a firmy.