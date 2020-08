Videokonference zastaraly. Nastupují konference s hologramy | E15.cz

Nový systém umožňuje v reálném čase komunikovat s lidmi v životní velikosti. Uživatel také může být v kontaktu s nahranými hologramy veřejně známých osobností či například zesnulých příbuzných.

Nově představené zařízení, které připomíná kabinku výtahu, je vysoké zhruba dva metry a široké půl druhého metru. Stačí videokamera, běžná síťová zásuvka a dostatečně rozlehlé bílé pozadí, například zeď. V kabince se pak okamžitě objeví hologram osoby, která se postaví před objektiv.

„Pokud někam nemůžete fyzicky, můžete tam alespoň virtuálně,“ říká výkonný šéf společnosti Portl David Nussbaum. „Zařízení mohou využít například vojáci na zahraničních misích, kteří celé měsíce neviděli své rodiny. Nebo třeba kdokoli, kdo musí kvůli pandemii koronaviru udržovat sociální distanc,“ doplňuje.

Cena zařízení bude podle něj začínat na šedesáti tisících dolarech, ale postupem času by měla klesat. Pokud bude přístroj vybaven umělou inteligencí, která dokáže přehrávat archivované hologramy, vyjde nejméně na 85 tisíc dolarů. Firma ovšem připravuje menší a levnější model.

Ojedinělá technologie společnosti Prtl by se mohla uplatnit například v muzeích, kde by s ní návštěvníci mohli zpovídat historické osobnosti. Využít by ji mohli i lidé staršího věku, kteří by chtěli zanechat potomkům co nejplastičtější obraz sebe sama.

„U našich hologramů lze téměř cítit přítomnost sledované osoby, dokážete vnímat řeč jejího těla. Působí to, jako byste mluvili s člověkem z očí do očí, ačkoli vedle vás ve skutečnosti není,“ říká Heather Smith, výkonný šéf společnosti StoryFile, která zařízení dodává umělou inteligenci.