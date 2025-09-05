Nvidia spouští éru kapesních superpočítačů. Představila superčip GB10
Společnost Nvidia představila novou generaci čipů GB10 Grace Blackwell, která otevírá cestu k miniaturním superpočítačům. Tyto stroje se díky vysokému výkonu a velké kapacitě dokážou vyrovnat i těm nejvýkonnějším stolním počítačům, a přitom se vejdou do dlaně. Jejich cena se bude pohybovat nad hranicí 100 tisíc korun.
První modely založené na této technologii se objevily na veletrhu IFA, kde výrobci představili své vlastní verze. Mezi nimi zaujal zejména Acer Veriton GN100 AI, kompaktní pracovní stanice určená pro provoz velkých modelů umělé inteligence přímo na lokálním zařízení.
Výkon
Srdcem počítače je čip Nvidia GB10, který zvládá výkon až 1 PFLOPS FP4 a doplňuje ho 20 procesorových jader Arm. Zařízení disponuje 128 GB sjednocené paměti a 4TB SSD úložištěm. Díky síťové kartě NVIDIA ConnectX-7 je možné propojit dvě jednotky GN100 a pracovat s modely o velikosti až 405 miliard parametrů.
Součástí je také softwarový balík NVIDIA AI, jenž podporuje nejběžnější frameworky a nástroje, například PyTorch, Jupyter či Ollama. To umožňuje vývojářům prototypovat, ladit a testovat jazykové modely přímo na místním zařízení, nebo je bez problémů přesunout do cloudové infrastruktury či datových center.
Cena a flexibilita výrobců
Acer plánuje prodávat model GN100 AI Mini Workstation od čtyř tisíc eur. Nvidia zároveň uplatnila obdobný postup jako v případě grafických karet – kromě samotného čipu dodává výrobcům i referenční návrh základní desky. Firmy tak mohou využít předpřipravený design, nebo si vytvořit vlastní řešení.
Počítač se napájí přes USB-C s maximální spotřebou 200 W, přičemž samotný procesor odebírá až 140 W. Rozhraní CX-7 pro propojení dvou počítačů funguje napříč značkami, takže jednotlivé modely, ať už od Aceru či Asusu, nabídnou prakticky totožné parametry.
Superpočítač pro širší trh
Zatímco předchozí systém Nvidia DGX Spark působil spíše jako nedostupná technologie, s příchodem čipu GB10 do portfolia velkých výrobců se tyto kompaktní superpočítače stávají dostupnější alternativou. Díky zavedeným distribučním a servisním sítím mohou nyní začít dávat smysl i mimo technologické laboratoře a velká datová centra.