Největší česká IT firma rozjela byznys s Nvidií. Nástup AI je prý jako začátek internetu
Když zakladatel a ředitel Nvidie Jensen Huang letos v červnu během svého vystoupení v Paříži burcoval evropský byznys, aby společně s nejhodnotnější společností planety rozjel masivní investice do infrastruktury pro umělou inteligenci, s pár dalšími Čechy seděl v publiku i Hynek Cihlář, zástupce největší české IT firmy Aricoma, spadající pod finanční skupinu KKCG. Cihlář se zúčastnil i panelové diskuse s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který se i díky domácím firmám, jako je Mistral, snaží svou zemi dostat mezi hlavní hráče v AI. „Nvidia tlačí na to, aby vznikalo více lokální AI modelů, protože díky tomu prodá více svých AI čipů,“ popsal Cihlář pro e15 jeden ze svých závěrů.
Huangově evropské tour jsem se na e15 už věnoval. Nvidia kvůli americkým sankcím může jen velmi omezeně dodávat na velký čínský trh, takže se snaží najít odbytiště jinde a rozhýbat starý kontinent. Huang uvedl, že se v Evropě v následujících dvou letech zdesetinásobí výpočetní kapacity pro AI. Instalovat by se zde dle něj měly asi tři miliony AI čipů, a to i díky několika takzvaným gigatovárnám, o něž se u Evropské komise uchází i Česko.
Nvidia nyní pro expanzi evropského byznysu buduje síť partnerů, kterým uděluje oficiální certifikace. V České republice jich je zatím pět a jednou z nich je právě Aricoma. Ta se spolupráci s Nvidií věnuje už od dob, kdy tato firma pro širokou veřejnost nebyla „cool“ a málokdo ji znal. Aricoma její čipy a grafické karty dodávala zákazníkům například na CAD simulace a další projekty.
Aktivity s umělou inteligencí na to logicky navázaly. „Zájem ze zdejšího byznysu o tuto oblast pozorujeme značný. Zatím jde hlavně o testovací projekty, ale měsíčně máme i nižší desítky schůzek. Přirovnal bych to k začátkům internetu. Technologie už zde jsou, ale ještě neprorostly do všech systémů, procesů, aplikací a fungování firem a společností,“ nastínil Cihlář.
Aricoma s Nvidií dělá byznys na bázi integrátora jejích technologií. To například znamená, že zákazníkům připraví AI model na míru a pro konkrétní projekty ho ve firmě „rozchodí“. Může jít třeba o automatické generování smluv, objednávek nebo nabídek. Společně s tím se dodají servery s čipy Nvidia, na nichž takové AI aplikace běží. Případně jde o infrastrukturu v cloudu jako Microsoft Azure nebo Amazon Web Services, kde si lze technologie od Nvidie rovněž pořídit.
Aricoma zároveň provozuje vlastní infrastrukturu. V datovém centru v Lužici u Hodonína, které KKCG původně vlastnila a v roce 2023 ho společně s firmou Cloud4com za více než miliardu prodala Českým Radiokomunikacím, má instalovaných 24 čipů Nvidia A100. Aricoma zde dělá například takzvaný fine tuning AI modelů typu Mixtral od Mistralu, Gemma od Googlu, Llama od Mety a podobně. To znamená, že tyto otevřené modely „dotrénuje“ pro požadavky zákazníků. Z Lužic jsou také modely provozovány. Aricoma chce zároveň počet čipů Nvidia do budoucna rozšířit, aktuálně se uvažuje o nákupu nejnovější generace Blackwell.
V Aricomě na Nvidii a AI pracuje tým do 20 odborníků. Další desítky lidí jsou rozmístěny v různých divizích, protože AI postupně prorůstá všude možně, včetně ERP systémů a tak dále.
Celý tento byznys točící se kolem jazykových AI modelů, který tlačí firmy jako Nvidia, Microsoft, OpenAI, Anthropic, Google, AMD a další, se ale ještě bude muset ověřit v dlouhodobé praxi. Univerzita MIT nedávno vydala studii, která tvrdí, že velké americké podniky do oboru investovaly 35 až 40 miliard dolarů, ale jen pět procent projektů se dostalo do produkčního nasazení.
„Zákazníci pořád k AI hledají cestu a zkouší zjistit, jak její potenciál využít. V současné době běží primárně pilotní testovací projekty,“ potvrdil Cihlář.
Obchodní tlak od dodavatelů je každopádně intenzivní. Na českém trhu jsou například hodně aktivní výrobci serverů osazených čipy od Nvidie. „Prodej serverů s AI čipy je pro nás jednou z priorit rozvoje. Tradiční servery, kterých se neustále prodává velké množství, jsou do značné míry komodita s nízkou marží. U serverů s čipy od Nvidie jde tato marže výrazně výše,“ vysvětlil pro e15 Tomáš Kubát, ředitel české pobočky společnosti Hewlett Packard Enterprise.
Jedním z pěti tuzemských partnerů Nvidie je také IT distributor TD Synnex. I ten se snaží stimulovat poptávku, proto letos v Mnichově, Paříži a Londýně otevře testovací laboratoře, kde si čeští zákazníci budou moci technologie od Nvidie otestovat v praxi.
Otázkou je, kolik fyzických serverů a AI čipů Česko reálně bude potřebovat. Podle mých výpočtů se v Česku ročně může prodat do tisícovky high-end čipů Nvidia. Zákazníci často raději volí pronájem těchto čipů ve velkých cloudech, protože nemusí platit jednorázové vysoké pořizovací ceny. Například pražská firma ČMIS koupila čtyři čipy Nvidia A100, které poskytovala Rohlíku. Ten ale nakonec takové kapacity nevyužije, takže dva čipy vrátil a ČMIS je prodala firmě Second Foundation. Svátek na další projekty nevidí na trhu velký prostor. „Zákazníci si často prostě koupí přístup k lepším verzím ChatGPT a aplikace staví nad tím,“ shrnul Svátek.
Aricoma prodá dvě třetiny AI projektů v cloudu a u třetiny si zákazníci Nvidie pořizují fyzicky. Cihlář doplnil, že nákup vlastní infrastruktury v posledním roce zaznamenal velký růst. Z byznysu ale nadále ve velkém těží cloudové kolosy typu Microsoft nebo nové specializované startupy jako Nebius. Nebius, firma původně založená kamarádem Iva Lukačoviče, staví datová centra plná čipů Nvidia a v Praze si pro tyto účely buduje vývojové centrum.