Jeden z potenciálně největších českých letošních obchodů může spadnout ze stolu. O společnost Shoptet, která nabízí rozhraní pro tvorbu a správu e-shopů, podle informací e15 usilují minimálně dva vážní a významní zahraniční zájemci, kteří do firmy poslali cenovou nabídku. Prodejní proces se však v posledních týdnech zadrhává.

O zahájení prodejního procesu Shoptetu na konci loňského roku jako první informovaly Hospodářské noviny. Zdroje e15 se nicméně shodují, že celou akci současný majitel Ondřej Tomek odstartoval mnohem dříve, protože už na podzim začaly prosakovat první informace o prodejním záměru.

V těchto dnech už potenciální prodej není jen pouhá myšlenka, ale celý proces se dostal do mnohem formálnějšího stadia. Podle informací e15 už Shoptet zaujal minimálně dva zahraniční finanční investory s vazbou na český region. Prvním je australský fond Macquarie, který dříve investoval do Českých Radiokomunikací a dnes má minoritní podíl ve společnosti EP Infrastructure Daniela Křetínského. Druhým pak fond Mid Europa vlastnící středoevropskou síť očních klinik Optegra Group, která v Česku působí pod značkou Lexum. Tomek k odchodu Safeticy do USA: Nechceme si tu dál podřezávat perspektivu firmy Byznys

Ani jeden fond se k informacím nechce vyjádřit s odůvodněním, že spekulace nikdy nekomentuje. Mluvčí Shoptetu Tomáš Holý k tomu uvedl, že firma dostává nabídky k prodeji od kupců či investorů dlouhodobě. „Poslední rok byl tento zájem intenzivnější, ale v současné době prodej určitě není aktuální. Žádný prodej neprobíhá a Shoptet se soustředí na uvedení spousty novinek, které se letos svým zákazníkům chystá nabídnout,“ říká Holý.