O zákazu ChatGPT uvažuje také Německo. Šéf ministerstva pro digitalizaci s tím nesouhlasí | e15.cz

O zákazu ChatGPT uvažuje také Německo. Pro list Handelsblatt to řekl Ulrich Kelber, politik a člen Sociálnědemokratické strany Německa a zmocněnec pro ochranu osobních údajů, ústy své mluvčí. Itálii požádal o doplňující informace, které předá médiím a státním orgánům. Pravomoc blokace by spadala pod zemské úřady.

Blokace se nelíbí šéfovi ministerstva pro digitalizaci Volkeru Wissingovi ze Svobodné demokratická strany. Podle jeho mluvčího Německo nepotřebuje zákaz umělé inteligence. Raději by mělo hledat způsoby, jak zajistit naplňování demokracie, transparentnosti a dalších hodnot.

Stefan Brink, bývalý bádensko-württemberský komisař pro ochranu osobních údajů, k omezování vývoje umělé inteligence nevidí důvod. Zvláštní rizika nespatřuje, chtěl by zohlednit ochranu nezletilých. Pomáhá podle něj osvěta, nikoli vyvolávání obav.

Proti zákazu se staví také Rafael Laguna, ředitel spolkové agentury pro průlomové inovace SprinD. Pokud se zde vývoj zastaví, bude pokračovat jinde, řekl pro Handelsblatt. Raději by tak technologii rozvíjel pro vlastní potřeby, než aby před ní zavíral oči. Eurounijní legislativa pro regulaci AI se teprve chystá.

Umělou inteligenci ChatGPT už dřívě zablokovala Itálie. Podle názoru tamních úředníků není chatovací rozhraní v souladu s GDPR, evropskou legislativou na ochranu osobních údajů. Open AI má dvacet dnů na odpověď, jak chce nedostatky řešit, poté ji hrozí pokuta až do čtyř procent z celosvětového obratu.

Současně se zákazem služby italský regulátor zahájil vyšetřování. Mezi důvody, proč k tomu kroku přistoupil, úřady uvádějí loňský únik údajů z databáze Open AI, mezi kterými byly například platební údaje. Italský úřad také tvrdí, že neexistuje právní základ, jenž by umožňoval „masivní shromažďování osobních údajů za cílem tréninku algoritmů“.

Úřad v prohlášení zdůrazňuje, že Open AI nedostatečně informuje uživatele o tom, co se s jejich daty děje, a zároveň jsou jejich data zpracována nedokonale, kvůli čemuž jsou v některých případech odpovědi z dílny Chat GPT nesprávné. Také podle italských úředníků nedochází při registraci a přihlášení do chatovacího rozhraní k dostatečnému ověření věku uživatelů, a to navzdory tomu, že služba není určena pro lidi mladší osmnácti let a pro mladší děti mohou být některé odpovědi nevhodné.