OpenAI se chystá na další investiční kolo, chce vybrat pět miliard dolarů

Americká společnost OpenAI, která stojí za oblíbeným jazykovým modelem ChatGPT, chce od velkých investorů vybrat minimálně pět miliard dolarů (114 miliard korun). Pokud uspěje, dohoda s investory včetně firem Apple, Nvidia, Microsoft a Thrive Capital by ji ocenila na 150 miliard dolarů (3,42 miliardy korun). Ve středu to uvedl list Financial Times (FT) s odvoláním na návrh dohody, který má k dispozici.