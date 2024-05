Paramount Global je na prodej a zájem o něj má gigant Sony

Časy, kdy Hollywoodu vládlo pět velkých filmových studií, jsou nejspíš u konce. Jedno z nich, Paramount Global je na prodej a zájem projevil další člen tzv. „velké pětky” Sony Pictures. Společně s investičním fondem Apollo nabízí zhruba 26 miliard dolarů. Nejen streamovací služba Paramount+ by tak získala nového majitele.

O zamýšleném obchodu informovalo hned několik velkých amerických médií, mimo jiné The Wall Street Journal, The New York Times či agentura AP. Všechny odkazují na zdroje z vnitřku firem. Samotné společnosti vyjednávání nepotvrdily, nicméně že Paramount hledá kupce, je známo dlouho.

Paramount, který vlastní například televizní sítě CBS a MTV, studio DreamWorks nebo kanály Nickelodeon (Spongebob) a Comedy Central (South Park, Futurama) a také produkuje filmy s Tomem Cruisem (Mission Impossible, Top Gun: Maverick), totiž nezažívá jednoduché období.