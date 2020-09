Piloty dronů čekají zkoušky a registrace. „Povolení dostanou pro celou EU,“ říká expertka | E15.cz

V čem budou hlavní změny pravidel?

Oproti dnešku se nebude provoz rozlišovat podle účelu letu na rekreační či komerční. Nově bude rozdělen do tří kategorií: otevřené, specifické a certifikované. Většina rekreačního provozu se vejde do otevřené kategorie. Ta představuje nízkou rizikovost a vejdou se do ní letadla do 25 kilogramů.

Vzniknou i podkategorie závislé na tom, jestli budete létat typově nad polem či městem. Do specifické kategorie se zařadí převážně letecké práce. Pro certifikovanou kategorii zatím nejsou hotova zákonná pravidla, EU je tvoří. Za spolehlivost letadel, která do ní budou spadat, se musí výrobce či certifikační orgán zaručit – to hovoříme o větších strojích, které budou rozvážet zboží nebo i lidi.

Jak chtějí národní úřady nahánět obra typu DJI (čínský, největší výrobce hobby dronů) a vymáhat po něm v případě nehod sankce?

Všechna letadla umístěná na evropský trh musejí splňovat určité požadavky. DJI i další budou muset vyrábět letadla dle požadavků.

Součástí změn budou i povinné zkoušky pro všechny piloty. Jak budou vypadat?

Úřad pro civilní letectví vytváří web, kde se provozovatel zaregistruje. A to každý, kdo vlastní dron těžší než 250 gramů. Pokud má dron kameru, musí se registrovat nehledě na hmotnost. Každý pilot musí absolvovat on-line zkoušky. Zkoušky se budou lišit podle toho, jestli budete chtít létat ve městě, nebo mimo něj. Test se bude skládat ze čtyřiceti otázek jednotných pro celou EU. Povolení létat tak pilot získá pro celou EU. Do budoucna by mělo každé letadlo vysílat svou polohu, identifikaci. K vidění by tak mohly být stejně jako letadla na službě Flightradar.

Splním-li test pro město, budu moci vyrazit do Paříže a létat? Tak jednoduché to asi nebude.

Vzniknou geografické zóny, kde bude provoz regulován. Uvidíte je na mapě. Snadnější to bude v tom, že si nebudete muset pokaždé nastudovávat lokální pravidla. Postačí se podívat na digitální mapu státu. Pravidla budou všude stejná. Pokud nebudete v zóně a budete registrován, létat si můžete stejně nad francouzským či českým polem.

Kdo a jak bude kontrolovat, zda pilot pravidla dodržuje?

Každý dostane unikátní číslo, bude ho mít u sebe a prokáže se jím stejně jako řidičákem policii. Pouze ta a Úřad pro civilní letectví vás mohou legitimovat. Dnes dává policie zabavené letadlo ÚCL, který zahájí sankční řízení. Záleží na typu prohřešku. Dron se pak majiteli vrací, pokud zaplatí pokutu. Ta dnes začíná na deseti tisících korun a končí na pěti milionech korun.