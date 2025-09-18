Předplatné

Nvidia investuje přes 100 miliard do zaostávající konkurence. Může tak ohrozit TSMC

Nvidia pouští do světa superčip GB10. Začíná nová éra miniaturních superpočítačů.

Nvidia pouští do světa superčip GB10. Začíná nová éra miniaturních superpočítačů. Zdroj: Profimedia.cz

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Americký výrobce čipů Nvidia investuje pět miliard dolarů (přes 100 miliard korun) do konkurenta Intel, který se v poslední době potýká s vážnými problémy. Dohoda o investici zahrnuje spolupráci při vývoji čipů pro osobní počítače a datová centra. Akcie společnosti Intel na zprávu reagovaly výrazným růstem.

Nvidia by podle agentury Reuters měla po dokončení transakce vlastnit v Intelu nejméně čtyřprocentní podíl a stát se jedním z největších akcionářů podniku. V Intelu nedávno získala desetiprocentní podíl americká vláda, a to výměnou za státní dotace v hodnotě 8,9 miliardy dolarů.

Zakladatel a šéf společnosti Nvidia Jensen Huang označil dohodu o spolupráci s Intelem za historickou. „Společně rozšíříme naše ekosystémy a položíme základy pro novou éru výpočetní techniky,“ prohlásil.

Intel pokulhává za ostatními hráči

Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale už několik let se potýká s problémy. Zaostává zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci (AI), kde zaujala vedoucí pozici Nvidia. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra.

„Vážíme si důvěry, kterou do nás Jensen a tým Nvidie svou investicí vložili, a těšíme se na práci, která nás čeká při inovacích pro zákazníky a při rozvoji našeho podnikání,“ uvedl šéf Intelu Lip-Bu Tan.

Ohlášená dohoda mezi společnostmi Intel a Nvidia by mohla představovat potenciální hrozbu pro tchajwanskou společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem čipů na světě. TSMC pro Nvidii vyrábí její vlajkové čipy, v budoucnosti by tuto výrobu nicméně mohl pro Nvidii zajišťovat rovněž Intel, uvedl Reuters.

VIDEO: Nejdůležitější u investování je odhodlat se začít. Vyplatí se to i s tisícovkou, radí Kubín z Amundi

Video placeholder
FLOW: Nejdůležitější u investování je odhodlat se začít. Vyplatí se to i s tisícovkou, radí Kubín z Amundi • Zdroj: e15
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů