PPF se ohradila proti výrokům amerického senátora | E15.cz

Rubio ve svém požadavku adresovaném Trumpově vládě uvedl, že PPF v minulosti v Česku jednala „jako čínský zástupce“. Senátor rovněž upozornil na to, že telekomunikační společnosti vlastněné firmou PPF spolupracují s čínskou firmou Huawei na rozvoji mobilních sítí páté generace. Podotkl také, že CME působí v Česku a také v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku s celkovým dosahem na 97 milionů lidí a že v regionu provozuje řadu nejsledovanějších zpravodajských relací.

„Rozumíme zájmu pana senátora Marca Rubia, bohužel ve svém dopise vychází z nepravdivých informaci o PPF, které mu poskytl český politik Pavel Fischer. V dopise nesedí základní informace: například není pravda, že společnost CME operuje na 90 milionovém trhu - ve skutečnosti není ani poloviční. Stejně tak není pravda, že PPF prosazuje technologie Huawei, ve skutečnosti je v loňském roce získala v rámci nákupu telco operátorů od norské společnosti Telenor,“ napsala PPF ve svém prohlášení. Rubia chce kontaktovat a poskytnout mu „pravdivé informace o svém podnikání“.

PPF dodala, že společnost v současnosti působí ve 24 zemích na třech kontinentech a že její akcionáři a vrcholový management zastávají principy svobody, liberální demokracie a volného trhu. „Ze skutečnosti, že podnikáme také v Číně, kde stejně jako my podnikají tisíce dalších západních firem, nelze vyvozovat nic o našem světonázoru. Naopak: jako lidé, kteří nemalou část svého života prožili v totalitním komunismu, si extrémně vážíme svobody projevu,“ uvedla firma.

Podle týdeníku Respekt v uplynulých dnech navštívila Česko skupina čtyř amerických senátorů, součástí delegace byl i Rubio. Debatu na téma Číny Respektu potvrdil šéf zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer, s Rubiem řešil i prodej CME. „Záměr společnosti PPF koupit skupinu CME budí pozornost všude u našich spojenců. Ptali se mě na to opakovaně velvyslanci z několika spojeneckých zemí. Existují totiž obavy z ovlivňování veřejného mínění, například právě ve prospěch Čínské lidové republiky. Firma Home Credit, která je dceřinou firmou nizozemské skupiny, si u nás platila služby PR agentury za účelem ovlivnění veřejné diskuse ve prospěch Číny. Peníze tekly do institucí, které se do té doby vydávaly za nezávislé. A agentura dokonce interně monitorovala mě a dostávala za to zaplaceno,“ uvedl Fischer.

Server Aktuálně.cz koncem loňského roku informoval o tom, že Home Credit proplatil 2000 hodin práce PR agentuře, aby pomáhala těm, kteří se v českých médiích zastávají čínského režimu, a naopak útočila na kritiky nedemokratického státu. Home Credit ale prohlásil, že nikdy nenajímal ani nepoptával v Česku služby, aby prosazoval zájem jakékoli cizí země. Agentura C&B Reputation Management, se kterou Home Credit uzavřel loni v dubnu smlouvu, měla zlepšit česko-čínské vztahy.

Firma dále zopakovala, že nákupem CME chce doplnit své aktivity na telekomunikačním trhu a nesleduje jím postranní cíle. PPF nedávno získala telekomunikační aktivity společnosti Telenor v několika evropských zemích, v Česku vlastní většinu v největším operátorovi O2. Minoritní akcionář PPF Ladislav Bartoníček loni v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že hlavním cílem akvizice CME je získat obsah, který bude moci nabízet zákazníkům svých telekomunikačních služeb.

CME podepsala smlouvu s dceřinými společnostmi skupiny PPF loni v říjnu. Podmínkou dokončení transakce je nejen souhlas akcionářů CME, ale také Evropské komise a národních regulátorů v některých ze zemí, kde CME působí. Skupina PPF podle dohody za CME zaplatí 2,1 miliardy dolarů (podle aktuálního kurzu zhruba 49 miliard korun).