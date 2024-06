Pokud by se měla práce start-upu Pocket Virtuality popsat jedním slovem, byla by to teleportace. Tento futuristický termín nejlépe vystihuje, co pražští vývojáři v oblasti rozšířené reality nabízejí. Speciálními brýlemi dokážou naskenovat vaše okolí, do kterého pak může vstoupit kdokoliv kdekoliv na světě. Opravy složitých průmyslových celků, prototypování nebo jen školení pro obsluhu strojů napříč kontinenty ještě nikdy nebylo jednodušší.