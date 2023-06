Apple Vision Pro ocení manažeři na cestách, říká šéf VRgineers | e15.cz

Apple Vision Pro je zařízení pro konzumaci rozšířené i virtuální reality, které svým vzhledem připomíná lyžařské brýle. Ovládá se pomocí očí, hlasu a gest. „Obecně ten produkt přináší vylepšení ve většině technologických aspektů dnešní virtuální a mixované reality. Má největší výpočetní výkon ze všech headsetů, které jsou aktuálně na trhu. Hodně zajímavý je zejména R1 čip, který umožňuje agregaci extrémního množství dat ze senzorů,“ hodnotí Polčák.

Domnívá se, že nový produkt budou využívat hlavně manažeři, kteří tráví hodně času na cestách, a pak také lidé, kteří třeba potřebují k práci sledovat více obrazovek najednou. Headset je totiž primárně vhodný pro přehrávání filmů a videí a může sloužit i jako virtuální kancelář. „Dokážu si představit, že si to vezmu třeba na pracovní cestu. Přijdu do hotelu, nasadím si brýle a hned mám připravené plnohodnotné pracoviště. Tam vidím největší potenciál,“ soudí Polčák. Zároveň si myslí, že Apple Vision Pro bude mít u uživatelů obrovský ohlas, možná dokonce větší, než výrobce zamýšlel.

„Je to vlastně první pokus Applu o vstup do tohoto odvětví. Nepředstavuje však velkou konkurenci pro společnosti, které už na trhu jsou: virtuální a mixovaná realita se momentálně využívá hlavně na hraní videoher a pro školení zaměstnanců. Apple přichází s produktem, který má úplně nové zaměření, v tom je určitě revoluční,“ vysvětluje ředitel VRgineers. „Čili i ti, kteří mají doma brýle Oculus a hrají na nich hry, si k tomu přikoupí ještě Apple a budou používat oboje,“ doplňuje. Americká firma si tak vlastně vymezuje svou vlastní, unikátní pozici na trhu.

Apple představuje nový headset Vision Pro:

Video se připravuje ... Apple představuje headset Vision Pro • VIDEO Apple

Žádné zjevné nedostatky Polčák na headsetu nevidí. Někteří lidé sice kritizují logiku napájení, kdy je externí baterie umístěná za opaskem nebo v kapse uživatele, odborník to nicméně za problém nepovažuje. „Je to jednoznačně krok správným směrem. My jsme například s naším XTALem došli ke stejnému řešení. Takže ta nevýhoda je spíš designová, ale z hlediska funkčnosti to dává smysl. Ti, kteří ten headset budou skutečně používat v praxi, to nepochybně ocení,“ míní Polčák.

Co se týká příští generace Apple Vision Pro, budou výrobci podle Polčáka vycházet hlavně ze zkušeností zákazníků. „Může se stát, že další možnosti využití produktu objeví až trh. Takže příště nečekám uvedení nových hardwarových vylepšení, ale spíše to bude zaměřené na nový software, aktualizace a na lepší funkčnost. Zkrátka až se zjistí, k čemu to lidé skutečně využívají a co má tu největší přidanou hodnotu,“ dodává Polčák.

Zařízení se dostane na trh začátkem příštího roku, nejprve pouze ve Spojených státech, později bude dostupné i v dalších zemích. Cena za jeden kus se v současnosti pohybuje kolem tří a půl tisíce dolarů, tedy přes 77 tisíc korun bez daně.