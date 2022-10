Předplatné Netflixu je experiment, který nemusí vyjít. Nic jiného mu ale nezbývá | E15.cz

Na povrch konečně vyšly detaily, jak bude vypadat levnější předplatné Netflixu s reklamami. Z prvních náznaků je zřejmé, že si americká společnost dala záležet s přípravou tohoto projektu, který má být pro firmu spásou. Záruk, že to úpadek největší streamovací platformy světa vyléčí, přitom moc neexistuje.

Letošní rok byl pro Netflix zřejmě tím dosud nejtěžším, kterým si musel projít. Hodnota akcií oslabila o šedesát procent na minimum 167 dolarů za kus a vedení společnosti muselo radikálně přehodnotit další plány a v krátkodobém horizontu uklidnit investory, kteří přestali věřit v nekonečný růst. Po povzbuzení pandemií to zkrátka vypadalo, že v následujících pár letech bude předplácení streamovací platformy životní nezbytností. Tato víra ovšem skončila nejpozději letos v dubnu, kdy Netflix poprvé po více než dekádě oznámil pokles předplatitelů, když na konci čtvrtletí o milionů platicích uživatelů méně, než na jeho začátku.

Takhle herec Hemsworth řádil v Česku

Video se připravuje ... • VIDEO Netflix, idh

Netflix se totiž pere, minimálně ve Spojených státech, se dvěma problémy. Tím prvním je nedostatek nových předplatitelů. Tím druhým, zásadnějším trablem, je úbytek těch stávajících. Konkrétně jedna pětina nových amerických předplatitelůukončí svůj vztah s Netflixem po prvním měsíci.

Bezprostřední reakcí byla vlna propouštění a zrušení projektů, které nepřinášely takové výsledky, jako si management společnosti představoval. Šlo například o portál Tudum, který byl přitom spuštěn teprve na sklonku roku. Propuštěním pár stovek zaměstnanců ovšem Netflix nemohl vyřešit větší problém, tedy možný náraz na limity světa streamovacích platforem.

Druhou, výrazně dlouhodobější reakcí bylo oznámení brzkého spuštění předplatného na bázi reklamy, tedy principu, kterému se Netflix roky vytrvale bránil. To se nyní stává skutečností, už za méně než měsíc by měl Netflix tento typ předplatného spustit nejprve v Kanadě a Mexiku, posléze v Austrálii, Brazílii, Francii, Německu, Itálii, Japonsku, Jižní Koreji, Velké Británii, Spojených státech a Španělsku.

Podle zjištění listu Wall Street Journal by měla nová varianta předplatného stát na americkém trhu sedm dolarů, reklamy by měly být 15 až 30 sekund dlouhé a na každou hodinu zhlédnutého obsahu by mělo vycházet čtyři až pět minut reklam. Inzerenti na druhé straně by měli za tisíc přehrání zaplatit 65 dolarů.

Platforma si tak otevírá dveře do nových skupin společnosti. Těžko ovšem říci, zda to bude úspěšný pokus. Jak ukazuje například praxe konkurenčního studia Disney, slevy na předplatné nebo případně výrazně agresivní cenová politika jsou způsoby, jak je možné nabrat miliony nových předplatitelů. Disney tak například v Indii účtuje za službu pro tamní trh jen desítky centů, díky tomu tam také má desítky miliony uživatelů.

Otázkou je, jak si nové diváky udržet. V Netflixu v posledních měsících váhají, zda se mají držet strategie generování obrovského množství obsahu, nebo se více záměřit na kvalitu a dlouhodobější projekty.

Inzerce na Netflixu by také měla být výhodná i pro inzerenta. Díky sběru dat by měla mít americká společnost o svých předplatitelích nashromážděný dostatek dat, ostatně jim na jejich základě doporučuje obsah na míru. Podobně tak na ně může cílit i reklamy. Teoreticky by měli být spokojeni všichni, jenže o něčem podobném se kdysi mluvilo i v kontextu s Facebookem, jehož cílení reklam může dodnes někdy působit až zoufale.

Obavy, že ani využití reklam nemusí být samospásné, zřejmě nejlépe vyjádřil analytik společnosti Pivotal Research Group Jeffrey Wlodarczak. „Posun k variantám předplatného s reklamami ze strany současných globálních streamingových aktérů považujeme za defenzivní, nikoliv ofenzivní krok, který je plný nedoceněného rizika,“ uvedl.

Netflix na novou službu hodně sází. Pád akcií ze 600 na 200 dolarů musel akcionáře i zaměstnance, kteří využili opční programy a část ohodnocení dostali právě v cenných papírech firmy, pořádně vyděsit. Výsledkem ovšem může být nová éra lídra trhu streamovacích platforem. Nebo začátek jeho konce. Úterní výsledky napoví, v jakém nastavení Netflix spustí předplatné s reklamou.

