Prima+ chce překonat Voyo. Čechy láká hlavně Netflix | e15.cz

Teprve čtvrtina českých domácností má k dispozici některou z placených streamovacích platforem, ve Spojených státech podíl dosahuje až 85 procent. Stále tak existuje výrazný potenciál pro stávající či nové platformy v Česku, které se mohou poprat o nové diváky. Nově se o to pokusí videotéka Prima+, zároveň na tuzemský trh brzy přijde další zahraniční konkurence.

V posledních třech letech se streamingové platformy naplno prosazují i v České republice, zejména mezi pandemickými roky 2020 a 2021 výrazně narostl počet Čechů, kteří si tyto služby začali předplácet. V současné době má alespoň jedno předplatné videoplatforem přes 25 procent domácností, což by mohlo znamenat, že přístup k některé z videoték by mělo mít kolem 2,6 milionu Čechů. Vyplývá to z výzkumu společnosti Nielsen Admosphere.

Nejvíce předplatitelů by měl mít dle měření Netflix, a to 20 procent z celkového počtu. Americká platforma nicméně pro český trh nespecifikuje přesný počet předplatitelů, čísla uvádí dle regionů – celkově jich má 231 milionů po celém světě.

Druhé v pořadí je HBO Max se sedmi procenty a na třetím místě je platforma Voyo od TV Nova s pěti procenty. Ta jediná uvádí počet předplatitelů – nejaktuálnější údaj pochází z loňského října, kdy vedení televize specifikovalo, že Voyo si předplácí 400 tisíc lidí, což platí pro Česko i Slovensko.

Stále ale zbývá značná část domácností, které jsou věrné buď klasickým televizím, nebo pirátskému obsahu na internetu. Jak naznačují data ze Spojených států, kde si některou z videostreamovacích služeb předplácí až 85 procent domácností, prostor pro rozvoj tak zůstává výrazný.

Pravděpodobně se o něj poperou i české služby. Vedle Voya v minulých dnech oznámila své ambice i konkurenční Prima s platformou Prima+. Že myslí souboj o nové předplatitele vážně, vyplývá z prostředků, které do projektu online videotéky vloží. „Aktuálně je pro platformu Prima+ vyrobeno nebo se v těchto dnech vyrábí třináct prémiových seriálů a dalších dvacet osm projektů plánujeme realizovat v blízké budoucnosti. V horizontu nejbližších tří let plánujeme investici v řádu více než jedné miliardy korun, jedná se o naši dosud největší investici do seriálové tvorby,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

V praxi to tak znamená, že Prima+ nabídne o něco více obsahu pouze pro online videotéku než Voyo. „Jen pro letošní rok máme na Voyo, kromě premiérových dílů Ordinace v růžové zahradě 2, pět nových projektů pod produkční značkou Voyo Originál,“ uvedla Lucie Oravčíková, která na Nově řídí rozvoj online nabídky. Ačkoliv má tak Nova před Primou v online prostoru náskok, nemusí to trvat věčně. Podobně tomu bylo také v případě podílu diváků sledujících živé vysílání v televizi, kde Prima v loňském roce Novu poprvé překonala.

Obě služby se ovšem budou muset vypořádat se zahraniční konkurencí. Zřejmě nejdravějším hráčem je v současné době Disney+, které po necelém roce na českém trhu dosahuje dle Nielsen Admosphere pěti procent, tedy stejného podílu, jaký má Voyo. Agresivní kampaň Disney+ a sázka na vlastní obsah se tak americké službě zřejmě vyplatily.

Nejde přitom ovšem jen o stávající služby, které již na trhu jsou. Už příští týden by do Česka měla vstoupit služba SkyShowtime. Je tak jasné, že v následujících letech se v Česku platformy střetnou o zákazníka, na čemž by měl ve výsledku vydělat právě divák.

