Voyo patří k nejoblíbenějším streamovacím službám v ČR. Kolik stojí měsíčně předplatné, co patří mezi nejlepší seriály či filmy platformy, jak probíhá registrace a aktivace uživatelského účtu a proč už Voyo nenaladí zákazníci Vodafone nebo T-Mobile?

Co je služba Voyo?

Voyo je streamovací službaTV Nova. Jde o druhou nejoblíbenější streamovací platformu v ČR, hned po americkém Netflixu. Na konci roku 2024 Voyo evidovalo 950 tisíc předplatitelů v ČR a na Slovensku. Během roku 2025 by tedy mělo překonat hranici 1 milionu předplatitelů.

Diváci na Voyo najdou více než 2 tisíce seriálů a filmů, včetně dosud neodvysílaných epizod pořadů z produkce TV Nova. Dále mají k dispozici:

sekci s obsahem pro děti,

sportovní přenosy i záznamy z kanálu Nova Sport 1 a Nova Sport 2,

živé vysílání kanálů televize Nova,

archiv produkce TV Nova.

Cena: Kolik stojí předplatné měsíčně?

Streamovací služba Voyo nabízí pouze jednu verzi předplatného, a to měsíční. Zajišťuje vám přístup k seriálům, filmům a dalším pořadům přesně na 30 dní. Měsíční předplatné stojí 159 Kč. Cena je tedy ve srovnání s konkurenčními streamovacími platformami spíše na nižší úrovni. Nutno však dodat, že u konkurence lze často ušetřit pořízením zvýhodněného ročního předplatného nebo odebíráním tarifu s reklamami. Voyo tyto možnosti nenabízí.

Srovnání: Kolik stojí měsíčně hlavní streamovací služby fungující na českém trhu?

Streamovací služba Cena měsíčního předplatného (únor 2025) Netflix (Basic) 239 Kč Voyo 159 Kč Disney+ (Standard) 199 Kč Prima+ (Premium) 149 Kč Max (Standard) 219 Kč Amazon Prime 149 Kč Apple TV+ 199 Kč SkyShowtime (Standard) 219 Kč

Jak zaplatit předplatné?

Předplatné Voyo je možné uhradit prostřednictvím platební karty přes bránu Adyen. Dříve platforma podporovala ještě platby přes GoPay, PayPal a SMS. Podpora těchto platebních metod ale byla k 20. lednu 2025 zcela ukončena. Jedinou alternativou, jak zaplatit za streamovací službu Voyo, je uplatnění předplacených kuponů. Ty byly navržené primárně pro případy, kdy předplatné Voyo chcete darovat.

Aktivace předplatného přes službu Adyen zahrnuje opakovanou platbu. Ke strhnutí dalšího předplatného tedy dochází automaticky v okamžiku vypršení aktuálně předplaceného období.

Pokud se platba nezdaří, provede Voyo další dva pokusy o transakci, konkrétně:

24 hodin po vypršení předplaceného období,

5. den po vypršení předplaceného období.

Je-li platba úspěšně provedena nejpozději 5. den po skončení předchozího předplaceného období, máte obsah Voyo stále k dispozici. V opačném případě již pořady nelze sledovat. Předplatné je vždy hrazeno na 30 dní – při neúspěšné platbě vám nevzniká žádný dluh.

Přihlášení a aktivace účtu na Voyo.cz

Pro sledování obsahu na Voyo musíte provést registraci, tedy vytvořit uživatelský účet a aktivovat předplatné. Samotná registrace je bezplatná. Registrační údaje (e-mail a heslo) slouží k přihlášení pro všechny online služby TV Nova. Jednu e-mailovou adresu lze zaregistrovat pouze pro jeden uživatelský účet. Registraci, aktivaci účtu i následné přihlášení provádíte přímo na webu Voyo.cz.

Podporovaná zařízení: Na čem sledovat program Voyo?

Program streamovací služby Voyo je možné sledovat na osobních počítačích, telefonech a tabletech s operačními systémy Android a iOS. Je dostupný také na vybraných chytrých televizorech a externích zařízeních s operačním systémem Android TV.

Seznam podporovaných zařízení naleznete na stránkách Voyo.cz.

Voyo přes T-Mobile

Dříve bylo Voyo možné naladit také přes T-Mobile. Streamovací platforma byla v osekané variantě Voyo Start součástí Magenta TV. Operátor zprostředkovával také přístup k plné verzi. Spolupráce mezi Voyo a T-Mobilem však byla v listopadu 2024 ukončena.

Voyo přes Vodafone

O moc déle Voyo nezůstalo ani na Vodafone TV, kde bylo součástí tarifu Komplet. Zákazníci Vodafonenemají k platformě přístup od letošního ledna. V obou případech šlo o jednostranné rozhodnutí TV Nova, které je v souladu s novou strategií distribuce streamovací služby Voyo.

Voyo přes O2

Vzhledem k vlastnickému propojení O2 a Voyo v rámci investiční skupiny PPF se původně zdálo, že se stažení služby dotkne pouze konkurenčních operátorů. Nicméně k 1. únoru 2025 byla ukončena také spolupráce streamovací služby s O2. Voyo nadále zůstává součástí balíčku O2 TV Zlatá s Voyo, ale jen u původních zákazníků. Nově si ho přes O2 předplatit nemůžete. Operátor a TV Nova však nadále vyjednávají a hledají možnosti další spolupráce, které by měly být představené koncem února.

Na kolika zařízeních lze program sledovat

Kolik zařízení můžete propojit s jedním uživatelským profilem? Předplatné vám garantuje možnost sledování programu na pět různých zařízeních. Přehrávání je ale umožněné jen na dvou zařízeních současně. Přihlášená zařízení můžete přidávat a odebírat ve svém uživatelském profilu.

Streamovací platformu Voyo naladíte na:

počítačích,

chytrých telefonech,

tabletech,

vybraných chytrých televizích.

Kdy vychází nejoblíbenější pořady na Voyo.cz?

Jedním z hlavních taháků platformy jsou pořady, které lze sledovat pouze na Voyo.cz. Výhradně na streamovací službu se přesunul například dřívější hit TV Nova Ordinace v růžové zahradě 2. Předplatitelé Voyo si navíc řadu pořadů mohou přehrát s předstihem oproti televiznímu vysílání.

Kdy vychází na Voyo oblíbené pořady?

Ordinace v růžové zahradě 2: Každé pondělí

Každé pondělí Survivor 2025: Úterý a středa (od 18. února 2025)

Úterý a středa (od 18. února 2025) Ulice: Každý všední den (vždy o jednu epizodu dříve, než je televizní premiéra)

Každý všední den (vždy o jednu epizodu dříve, než je televizní premiéra) Na lovu: Každý všední den (s týdenním předstihem oproti televizní premiéře)

Každý všední den (s týdenním předstihem oproti televizní premiéře) Jedna rodina: Pondělí a středa

Pondělí a středa Případy mimořádné Marty: Každou neděli (od 16. února 2025, s týdenním předstihem oproti televizní premiéře)

VIDEO: Vítěz loňského ročníku soutěže Survivor Mikýř

Survivor 2024: Vítězem je Mikýř! • TV Nova

Nejlepší filmy na Voyo

Voyo přináší rozsáhlou filmotéku s řadou českých i zahraničních titulů. Jak vypadají nejlepší filmy, které na platformě najdete?

Vlny: Historické drama režiséra Jiřího Mádla, které loni přilákalo do kin přes 885 tisíc diváků.

Historické drama režiséra Jiřího Mádla, které loni přilákalo do kin přes 885 tisíc diváků. Pelíšky: Česká klasika, která se stala neodmyslitelnou součástí Vánoc.

Česká klasika, která se stala neodmyslitelnou součástí Vánoc. Vesničko má středisková: Nestárnoucí komedie Jiřího Menzela natočená podle scénáře Zdeňka Svěráka.

Nestárnoucí komedie Jiřího Menzela natočená podle scénáře Zdeňka Svěráka. Zátopek: Životopisné drama Davida Ondříčka o Emilu Zátopkovi.

Životopisné drama Davida Ondříčka o Emilu Zátopkovi. Rivalové: Na své si přijdou i milovníci zahraniční kinematografie. Film Rivalové vypráví příběh dvou legendárních řidičů F1 Nikiho Laudy a Jamese Hunta.

Na své si přijdou i milovníci zahraniční kinematografie. Film Rivalové vypráví příběh dvou legendárních řidičů F1 Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Bohemian Rhapsody: Snímek zachycuje životní příběh známého zpěváka Freddieho Mercuryho a rockové skupiny Queen.

Snímek zachycuje životní příběh známého zpěváka Freddieho Mercuryho a rockové skupiny Queen. Vlk z Wall Street: Film vycházející ze stejnojmenných pamětí Jordana Belforta s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.

Nejlepší seriály a pořady na Voyo

Podstatnou část obsahu tvoří na Voyo kromě filmů také seriály a další pořady, často vlastní produkce. Podívejte se na nejlepší seriály a pořady platformy.

Studna: Šestidílná minisérie o slavném kriminálním případu z konce šedesátých let. Příběhem se inspirovala již epizoda československého seriálu 30 případů majora Zemana nazvaná rovněž Studna.

Šestidílná minisérie o slavném kriminálním případu z konce šedesátých let. Příběhem se inspirovala již epizoda československého seriálu 30 případů majora Zemana nazvaná rovněž Studna. Metoda Markovič: Hojer: Další krimisérie podle skutečného příběhu pojednává o dopadení a usvědčení vraha Ladislava Hojera kriminalistou Jiřím Markovičem.

Další krimisérie podle skutečného příběhu pojednává o dopadení a usvědčení vraha Ladislava Hojera kriminalistou Jiřím Markovičem. Survivor: Dobrodružná reality show, ve které soutěžící na opuštěném ostrově soupeří o pohádkovou výhru. V únoru 2025 začala již čtvrtá řada Survivora.

Dobrodružná reality show, ve které soutěžící na opuštěném ostrově soupeří o pohádkovou výhru. V únoru 2025 začala již čtvrtá řada Survivora. Love Island: Reality show, kde mladí lidé z ČR a Slovenska hledají lásku v luxusní vile. Vítězný pár si navíc odnese zajímavou finanční odměnu. Československá verze pořadu Love Island navazuje na původní britskou reality show Celebrity Love Island.

Reality show, kde mladí lidé z ČR a Slovenska hledají lásku v luxusní vile. Vítězný pár si navíc odnese zajímavou finanční odměnu. Československá verze pořadu Love Island navazuje na původní britskou reality show Celebrity Love Island. Bachelor: Další celosvětově úspěšný koncept reality show, ve které vybraný muž hledá ženu svých snů. První řada Bachelor Česko byla na Voyo vysílaná v roce 2024.

Další celosvětově úspěšný koncept reality show, ve které vybraný muž hledá ženu svých snů. První řada Bachelor Česko byla na Voyo vysílaná v roce 2024. Okresní přebor: Kultovní komediální seriál z prostředí venkovského fotbalu, který mapuje napínavou sezónu klubu TJ Slavoj Houslice.

Kultovní komediální seriál z prostředí venkovského fotbalu, který mapuje napínavou sezónu klubu TJ Slavoj Houslice. Sex O'Clock: Český seriál o hledání vlastní identity a také náročném rodinném soužití.

Jak zrušit předplatné?

Filmy a seriály streamovací služby vás nenadchly a hledáte způsob, jak zrušit Voyo předplatné? Přihlaste se do uživatelského profilu na webových stránkách platformy. Na úvodní stránce klikněte na ikonu uživatele a otevřete záložku Moje předplatné. V souhrnu informací o předplatném zvolte možnost Zrušit předplatné. Budete přesměrováni na další stránku, kde zrušení předplatného ještě znovu potvrdíte. Ke zrušení služby by mělo dojít nejpozději 1 hodinu před vypršením běžícího předplatného. Program Voyo můžete sledovat až do konce aktuálně zaplaceného období.

Jak obnovit předplatné?

Pokud jste si zrušení služby rozmysleli a řešíte, jak obnovit předplatné, stačí se k účtu opět přihlásit. Po zrušení služby je váš účet sice neaktivní, ale i nadále registrovaný. Zůstává tak připravený pro případnou další aktivaci předplatného v budoucnu. Opětovnou aktivaci potvrdíte zaplacením předplatného. Poté máte program Voyo znovu k dispozici.