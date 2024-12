Kolem soukromé televize TVN podle polských médií krouží tři možní zájemci. Informoval o tom zpravodajský web Newsweek. Kromě americké firmy, jejíž název zatím novináři neznají, měla nabídku poslat maďarská televize TV2 napojená na premiéra Viktora Orbána a česká skupina Renáty Kellnerové PPF. O tom, že by se mohl americký vlastník TVN brzy zbavovat, média spekulují již delší dobu, podle zjištění novinářů zpravodajského webu Onet.pl je ale transakce již „dohodnutá, což vyvolalo velkou radost u některých politiků Práva a spravedlnosti (PiS)“.

O tom, že americký vlastník Warner Bros o prodeji TVN uvažuje kvůli rostoucí konkurenci streamingových gignatů jako Netflix nebo Disney, informovaly letos v srpnu Financial Times. S informací, že nejde jen o teoretický plán, ale že do skupiny TVN dorazilo několik nabídek na koupi televize, přišel polský novinář Andrzej Stankiewicz v podcastu Stan Wyjątkowy (v českém překladu Výjimečný stav). „Transakce je dohodnutá,“ řekl s jistotou. Americký vlastník Warner Bros ještě v říjnu odmítal prodej komentovat a zatím mlčí dál.

Nejbohatší žena našeho světa

Stejně tak výkonný ředitel PPF Jiří Šmejc letos pro agenturu Reuters plány na koupi TVN popřel. Nálepku možného zájemce však skupina neztratila a polská média opět řeší, kdo je Renáta Kellnerová stojící za skupinou PPF. „Nejbohatší žena naší části světa,“ otevírá její podnikatelský profil například web INN Poland.

Pokud by nakonec PPF televizi TVN koupila, nešlo by o její první vstup na polský trh. V současnosti zde působí prostřednictvím Škoda Transportation, která dodává vozy do varšavského metra, její realitní divize navíc v polském hlavním městě spravuje kancelářskou budovu. Skupina PPF je dál akcionářem polské logistické společnosti InPost, ve které letos zvýšila svůj podíl na základním kapitálu na téměř 30 procent. Doručovatel zásilek působí kromě Polska například ve Francii a Velké Británii.

finance, telekomunikace, reality Zdroj majetku: skupina PPF Skupina je od loňska stoprocentně v rukách rodinných příslušníků zesnulého Petra Kellnera a dominantní akcionářka se po 33 letech existence PPF rozhodla vytyčit nový směr. Za rozhodující považuje byznysovou orientaci skupiny na západ a zaměření na odvětví, která PPF jdou nejlépe. A to zejména finanční služby, telekomunikace, média nebo e-commerce. Zcela zásadní podle ní zůstává, aby se PPF neodklonila od byznysových idejí Petra Kellnera. „Velmi bych si přála, aby PPF neztratila svou schopnost vidět investiční příležitosti tam, kde je jiní nevidí," vysvětluje. Vize Renáty Kellnerové má proměnit ve funkční byznys Jiří Šmejc, který převzal řízení PPF v červnu 2022. „Tehdy jsem si stanovil sám pro sebe hlavní cíle na nejbližší tříleté období. Jednalo se o stažení z Ruska, významnou restrukturalizaci portfolia a vytvoření takového vnitřního prostředí v celé skupině, které bude podporovat vzájemnou spolupráci mezi společnostmi v jejím vlastnictví," uvádí Šmejc ve výroční zprávě s tím, že po necelých dvou letech ve skupině je rozhodující část cílů splněna. Pro naplnění strategických priorit rodiny nově slouží superholding Amalar, který vznikl ke konci loňského roku a do něhož Kellnerovi postupně „parkují" rodinný majetek, včetně celé PPF. Cílem má být mimo jiné zjednodušení vlastnické struktury, která tak bude plně pod kontrolou Kellnerových. V radě jednatelů usedla Kellnerová společně se svými dcerami Annou, Larou a Marií. Jediný a stejnojmenný syn Petra Kellnera v radě není. Do role poradců rodinného holdingu Kellnerová už dříve jmenovala některé z výrazných osobností české ekonomické scény, mimo jiné třeba exguvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Členem poradního sboru je také investor Tomáš Otruba, který v minulosti stál jako partner advokátní kanceláře BBH u stěžejních obchodů skupiny PPF. S ním Renáta Kellnerová tvoří nově pár a společně letos koupili čtyřhvězdičkový Harmony Club Hotel ve Špindlerově Mlýně. Právě vztah s Otrubou může hrát roli v tom, jak se bude Kellnerová v rámci svého byznysu rozhodovat. Hlavními směry „posvěcenými" poradním sborem momentálně zůstávají byznysová zpátečka z Asie a Ruska a naopak ambice expandovat na rozvinuté západní trhy. V roce 2023 měla skupina PPF čistý zisk téměř 1,45 miliardy eur, v přepočtu zhruba 36 miliard korun. Většího zisku dosáhla pouze za rok 2008. Skupina PPF podniká v 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Korporátní vlastnickou a řídicí strukturu má v Nizozemsku. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, PPF banka Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), PPF Real Estate Holding, Škoda Group nebo CzechToll. věk: 57 let obor: finance, telekomunikace, média reality zdroj majetku: skupina PPF.

Zájem mají přátele Orbána

Dalším zájemcem o TVN je podle polských médií maďarská TV2. Ta se mezitím v Polsku pokouší získat licenci na vysílání lifestylového kanálu a objevují se spekulace, že by politici současné konzervativně-pravicové opozice PiS rádi s Maďary vyjednali vznik nové, pravicově orientované stanice.

K TV2 má navíc blízko současný maďarský premiér Orbán. Ačkoliv soukromou stanici přímo nekontroluje vláda, jejím vlastníkem je jeden z předních podnikatelů napojených na stranu Fidesz Jozsef Vida. Členem představenstva je dál například oligarcha Miklos Vaszily, který podle mediálních expertů televizi směřuje provládním směrem.

Komu fandí PiS?

Polská média spekulují o tom, že převzetí TVN Maďary by hrálo do karet hlavně politikům PiS. ​​„Pokud bychom opravdu chtěli mít vliv na velkou televizní stanici, rozhodně nepotřebujeme takový zmatek, jaký jsme měli s TVP za Jacka Kurského (člen PiS a bývalý ředitel polské veřejnoprávní redakce – pozn. red.)“, řekl nejmenovaný politik Práva a spravedlnosti týdeníku Newsweek.

Odkazuje tak na období, kdy do čela veřejnoprávní stanice nastoupil blízký přítel předsedy strany PiS Jarosława Kaczyńského Kurski. „Doba se mění a lidé se mění. Jednoduchá propaganda nám nepřinesla nic nového, nepřilákala nové voliče. Potřebujeme mít televizní stanici, které lidé věří, kterou mají rádi a která jim ukazuje, že nejsme jen protivní,“ dodal anonymní zdroj.

VIDEO:Podcast Výjimečný stav s Andrzejem Stankiewiczem

A co by podle novinářů z Onet.pl mohla dělat současná vláda, které možné napojení televize na konzervativní maďarskou pravici není po chuti? „Některé nástroje má, i když jsou to nástroje poslední instance. Pokud se ukáže, že za maďarským kapitálem stojí například ruské nebo čínské peníze, může vláda argumentovat státní bezpečností a v krajním případě nepovolit vysílání,“ vysvětluje reportér Kamil Dziubka.

Pro TVN ale nejde o první situaci, kdy se mluví o možném ohrožení ze strany PiS. V roce 2021 se strana pokoušela schválit zákon, podle kterého by média v Polsku mohla patřit jen společnostem z Evropského hospodářského prostoru. Ačkoliv legislativa prošla oběma komorami parlamentu, nakonec ji vetoval prezident Andrzej Duda.

Soukromá televize TVN byla během vlády PiS považována za opoziční informační proud. Loni příjmy celé skupiny přesáhly 2,25 miliardy polských zlotých a její čistý zisk se zvýšil o více než čtvrtinu na téměř 420 milionů polských zlotých. Kromě TVN do skupiny patří například podíl ve společnosti Canal+ Polska.