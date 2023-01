Reed Hastings odchází z funkce šéfa Netflixu. Akcie podniku posílily | E15.cz

„S Tedem a Gregem úzce spolupracujeme již patnáct let. Jak už to v dlouhých a efektivních vztazích bývá, všichni tři jsme se naučili, jak ze sebe navzájem dostat to nejlepší. Těším se na spolupráci s nimi v nové roli po mnoho příštích let,“ uvedl Hastings na webových stránkách Netflixu s tím, že se stejně jako řada jiných zakladatelů velkých korporací přesouvá do formálnější funkce předsedy představenstva. Akcie Netflixu, které za rok 2022 oslabily téměř o 38 procent, reagovaly na výměnu ředitelů po uzavření amerických trhů více než sedmi procentním růstem.

Hastingsův odchod přichází ve chvíli, kdy známý poskytovatel filmů a seriálů online oznámil obří nárůst předplatitelů. Ačkoli se očekávalo, že lidé budou při současné vysoké inflaci šetřit právě na streamovacích službách, Netflix v závěru loňského roku získal sedm milionů nových uživatelů, daleko více než kolik očekávali analytici. „Rok 2022 byl obtížný, s vrtkavým začátkem, ale o to světlejším koncem,“ píše se ve firemním prohlášení.

Platformě pomohla na konci roku přitáhnout diváky hlavně dokumentární minisérie o členech britské královské rodiny Harry a Meghan, dále kriminální snímek s Danielem Craigem Na nože: Glass Onion a populární seriál Wednesday.

Odborníci nicméně upozorňují na to, že dlouholetý šéf Netflixu opouští „své dítě“ v době, kdy korporace stojí před velkými výzvami, protože na streamovacím trhu v posledních letech přituhuje konkurence v podobě dalších silných hráčů jako je Amazon Prime, Apple TV, HBO či Disney.

„Hastingsova rezignace na současnou pozici vyvolává mnoho otázek ohledně budoucí strategie Netflixu,“ myslí si analytik z výzkumné společnosti Third Bridge Jamie Lumley. „Nastupující šéf Greg Peters bude mít na stole hodně klíčových rozhodnutí. Bude si muset poradit s vysokými náklady, sdílením uživatelských hesel a najít další seriálový hit jako byly Stranger Things,“ dodává Lumley.

Netflix se v první polovině minulého roku potýkal s úbytkem předplatitelů a musel kvůli tomu propustit stovky zaměstnanců, připomíná stanice BBC. Ve druhém pololetí však firma chytila druhý dech. Pomohla tomu i nová služba, kterou Netflix spustil na začátku listopadu ve dvanácti zemích. Ta umožňuje zákazníkům pořídit si levnější předplatné výměnou za sledování reklam, což je byznys model, jemuž se Hastings dlouho bránil.

Hastings se nesmazatelně zapsal do historie jako jeden z hlavních průkopníků streamovacích služeb. Nápad na založení Netflixu údajně dostal v momentě, když měl zaplatit tučnou pokutu za to, že zapomněl vrátit videokazety do videopůjčovny. Druhý spoluzakladatel společnosti Marc Randolph nicméně tuto verzi příběhu popírá a tvrdí, že podnikatelé zkrátka chtěli napodobit úspěch Amazonu.

Výše majetku Reeda Hastingse se aktuálně odhaduje na 3,4 miliardy dolarů, tedy přes 75 miliard korun.