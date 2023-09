iPhone 15 představen na Apple Keynote. Nejvíc udiví české ceny | e15.cz

Apple Watch Series 9

Apple svou Keynote zahájil představením nové základní řady chytrých hodinek. Od nich se čekaly dvě věci – nový čip a barva, kdy jsme také obojí dostali. Čip má označení S9, má 5,6 miliard tranzistorů, má 2x rychlejší Neural Engine pro výpočty umělé inteligence ve spojení zejména se Siri. A i když je jeho GPU rychlejší o 30 procent, tak se nijak nepohnula výdrž hodinek, která je stále jen celodenní. Řečí čísel to znamená 18 hodin. Siri nicméně nově zpracovává všechny požadavky uživatele přímo v hodinkách a nepotřebuje k tomu iPhone. Rozpoznávání diktování má mít o 25 procent rychlejší. Co na tom, když pořád neumí česky. Ona nová barva je pak růžová.

Nicméně co jsme úplně nečekali, je posun v jasu displeje. Ten nyní dosahuje hodnoty 2 000 nitů, což je dvakrát více, než tomu bylo u Series 8. V noci pak displej může svítit jen jedním nitem, což zajistí, že sice uvidíte, co hodinky ukazují, nebudou ale tolik oslňovat vás ani okolí. Další zajímavostí bylo bližší představení ovládání gesty. S tímto koketuje více výrobců, třeba Samsung v jeho Galaxy Watch. Apple Watch tak budou umět přijmout hovor a další akce provést jen tím, že dvakrát semknete prsy na ruce. Může za to vylepšený akcelometr a gyroskop ve spojení se strojovým učením. Ideální to má být v případech, kdy nemůžete použít druhou ruku.

Video se připravuje ... Ukázka nového gesta u Apple Watch • VIDEO MobilMania.cz

Základní hliníkový model ve 41mm velikosti startuje na částce 11 490 Kč, což je o tisíc korun méně, než tomu bylo u loňské generace. Větší 45mm model vyjde na 12 290 Kč, což je dokonce o 1 100 korun méně, než tomu bylo loni. Ocelové modely začínají na 19 990 Kč respektive na 21 490 Kč. Objednat je můžete už nyní, prodej startuje 22. září.

Apple Watch Ultra 2

I profesionální verzi hodinek Applu lze již nyní objednat, i její ostrý prodej startuje 22. září. I ona pak zlevňovala. První generace stála 24 990 Kč, za novinku zaplatíte 22 990 Kč. Druhá generace hodinek Ultra sdílí se Series 9 stejný čip S9, i zde zůstává zachována výdrž. Ta je deklarována jako 36hodinová, v úsporném režimu dosáhnete až na 72 hodin. Spekulované barevné varianty nepřišly, jediná možná varianta je jen ta v provedení přírodního titanu, i když máte na výběr z nových barev řemínků.

Druhou zásadní novinkou je zde také jas. Ten navíc může dosáhnout až na hodnotu 3 000 nitů, jasnější displej Apple ještě nikdy nevyrobil. Přibyl také nový ciferník, který zobrazuje na jeho vnějším okraji dynamické ukazatele, jako je nadmořská výška, hloubka nebo ubíhající čas v sekundách. Díky přítomnosti senzoru okolního světla se pak může režim hodinek automaticky přepnout na noční. Všechno ostatní vlastně zůstává při starém.

Video se připravuje ... Představení hodinek Watch Ultra 2 a Watch Series 9 • VIDEO MobilMania.cz

U Apple Watch ale Apple uvedl ještě jednu poměrně zásadní informaci. Soustavnými inovacemi v oblasti materiálů, čisté energie a nízkouhlíkové dopravy dosáhla totiž společnost toho, že její hodinky lze pořídit v kombinacích pouzdra a řemínku, které jsou uhlíkově neutrální. Jsou tak prvním produktem Applu, který toto splňuje. Společnost se ostatně zavázala, že do roku 2030 bude uhlíkově neutrální kompletně a toto je jeden z prvních kroků, kterým toho chce skutečně dosáhnout. Cokoli koženého z portfolia Applu tedy definitivně vypadlo, a to i u luxusních řemínků Hermès, i tato módní společnost bude nově pracovat právě s ekologickým materiálem.

iPhone 15 a iPhone 15 Plus

Když Apple představil iPhony 14, bylo to jasné zklamání. Novinky jste totiž oproti předchozí generaci spočítali na prstech jedné ruky. S iPhony 15 je to jinak. Máme zde sice všechno, o čem se spekulovalo, k tomu toho ale přibylo opravdu hodně dalšího.

Prvek Dynamic Island, který společnost představila spolu s iPhony 14 Pro loni, nyní přichází i na základní řadu. Ta se tím pádem zbavuje výřezu v displeji a pokud jej ještě někdy u budoucího iPhonu uvidíme, bude jen u modelu SE. Bohužel jsme se nedočkali technologie ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz, což je skutečně velký nedostatek. 60 Hz je málo, trhá to oči, i levné telefony s Androidem umí fixních 120 Hz. Je to ale vlastně jediná piha na kráse.

K displeji se ještě hodí zmínit, že jeho velikost zůstala stejná, kdy jde o 6,1“ a 6,7“ úhlopříčku. I zde se nicméně razantně zlepšoval jas. Ten nyní dosáhne na 1 600 nitů, v HDR na 2 000 nitů. Mírně se zvedlo rozlišení. Hustota pixelů je tak v obou případech 460 pixelů na palec.

Video se připravuje ... Apple iPhone 15 a 15 Plus - první dojmy z Apple Parku • VIDEO MobilMania.cz

Čip je starý známý z loňských Pro modelů, tedy A16 Bionic s 6jádrovým CPU a 5jádrovým GPU. Ničemu to nevadí, protože výkonu má i dnes na rozdávání. Mírně se inovoval vzhled, takže si předchozí generace od té nové nespletete, i když to není nic razantního. Spolu s tím Apple také uvedl, že zadní skleněná strana je nově kompletně probarvená, takže lépe odpovídá barvě hliníkového těla.

Co se ale úplně nečekalo, bylo, že i základní řada dostane 48MPx hlavní fotoaparát. Ten je dokonce lepší, než byl přítomen v řadě iPhonů 14 Pro, protože má clonu ƒ/1,6 namísto ƒ/1,78. A také iPhony 15 dosáhnou na dvojnásobné přiblížení objektivu. Na kvalitě to není téměř vidět, což dokázaly už loňské Pro modely. Ultraširokoúhlý fotoaparát je pořád 12MPx, stejně jako čelní TrueDepth kamera. Nové iPhony se ale naučily lépe pracovat s portréty, kdy už k tomu nemusíte režim ani aktivovat.

Keynote se hodně točila i kolem vylepšeného Ultra Wideband čipu určeného k preciznímu vyhledávání. Pokud jej má i druhé zařízení, natáhla se vzdálenost, na kterou technologice funguje, na trojnásobek. Nově takto můžete hledat i osoby v davu. Další zásadní novinkou je USB-C konektor, který nahradil Lightning. Zde ale podporuje jen USB 2, Pro modely dostaly lepší.

Velkým překvapení jsou ale české ceny. iPhone 15 startuje na 23 990 Kč, loni to bylo u iPhonu 14 26 490 Kč. Větší Plus model začíná na 26 990 Kč, loni stál 29 990 Kč. Předobjednávky začínají 15. září, prodej 22. září.

iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max

Profesionální iPhony mají hned několik prvenství. Jsou totiž prvními mobilními telefony, které přinášejí čip vyrobený 3nm výrobním procesem. Apple i proto změnil značení, kdy zde nemáme čip A14 Bionic, ale čip A17 Pro. Ten obsahuje 19 miliard tranzistorů, má 6jádrové CPU (2 výkonná jádra a 4 úsporná jádra), kdy by měl výkon poskočit o 20 procent. Dvojnásobně pak zrychlil Neural Engine starající se o AI procesy. Je přítomna také podpora pro Ray Tracing, tedy lepší vykreslování světel ve hrách. Samsung ale toto představil už před rokem a půl rokem v řadě Galaxy S22.

I zde zůstaly zachovány úhlopříčky displejů, tedy 6,1 a 6,7“, nicméně Apple ztenčil šasi a vyrobil jej z titanu. Ten má mít extrémní odolnost, tvrdost a nízkou váhu. Model 15 Pro Max tak váží 221 g namísto 240 g u iPhonu 14 Pro Max. Barvy jsou hned čtyři, mezi které patří i tmavě modrá.

Video se připravuje ... iPhone 15 Pro - první dojmy z Apple Parku • VIDEO MobilMania.cz

Když Apple představil první iPhone 2G, už obsahoval přepínač hlasitosti. Od té doby jej měl každý iPhone, jenže iPhony 15 Pro toto mění. Místo něho totiž mají akční tlačítko známé z Apple Watch Ultra. Tomu tak můžete namapovat jednu z devíti různých funkcí podle vašich potřeb.

V případě modelu 15 Pro se na fotoaparáty nesahalo, vylepšení dostal jen model s přídomkem Max. Jeho teleobjektiv je sice stejné specifikace, má tedy 12 MPx, nicméně narostlo jeho přiblížení. Z toho trojnásobného máme pětinásobné. Je to sice periskopický teleobjektiv, ale do jisté míry ošizený, protože systém zrcadel používá trochu jinak, než je ve smartphonech běžné. Je to ostatně vedlejší, protože bude záležet na výsledcích. Problém zde může být hlavně jeden, protože zde vznikne velké okno v ohnisku od dvojnásobného po pětinásobné přiblížení.

Apple také prezentoval, jak iPhone 15 Pro dokáže vytvářet obsah pro připravovaný Apple Vision Pro, tedy zejména s ohledem na prostorový obsah, kdy k tomu využije dvojici objektivů. Toto duo telefonů jsou také první, které mají podporu pro ACES (Academy Color Encoding Systém). I Pro modely mají USB-C, avšak zde s podporou USB 3. Apple také inovoval nabíjecí pouzdro AirPodů Pro, které také vyměnilo Lightning za USB-C.

I zde je pak značným překvapením cena. Základ menšího modelu startuje na 29 990 Kč (iPhone 14 Pro začínal na 33 490 Kč), 256GB verze iPhonu 15 Pro Max pak vyjde na 35 990 Kč. 128GB verze v tomto případě není. Loni jste ale za 256Gb iPhone 14 Pro Max zaplatili 40 490 Kč.