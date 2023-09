Apple Keynote ukázal evoluci na sílu s příchutí nucené ekologie | e15.cz

Je nepopiratelný fakt, že zde novinky máme a není jich málo. Na druhou stranu téměř všechny známe ze strany konkurence už poměrně dlouho. I když tedy mohou být fanoušci Applu nadšení z toho, že jim dal konečně to, co tak dlouho chtěli, dlouholetý uživatel Android zařízení jasně vidí, že Apple jen dohání.

K čemu titan?

Apple uvádí, že je iPhone 15 Pro první iPhone z leteckého titanu, a má pravdu. Společnost titan zatím používala jen na hodinkách Apple Watch. Je ale třeba věnovat tomuto materiálu takovou pozornost? Z titanu už jsme zde telefony měli, smysl to nemělo. Už v roce 2017 s tímto materiálem vyrukoval Essential Phone. Jenže iPhone má titanový jen rám, a to je ten problém.

Titan patří k nejlepším kovům, co se týče poměru pevnosti k hmotnosti. Nové iPhony jsou tak skutečně lehčí, jenže není to příliš málo za to, kolik titan stojí a že tu odolnost prakticky nepoznáme? Když nám iPhone spadne, nestane se ani s hliníkem ani ocelí to, že by na tom utrpěl rámeček telefonu. Vždy se rozbije displej nebo zadní skleněná plocha telefonu umožňující bezdrátové nabíjení.

V tomto ohledu bohužel už slýcháme, že po titanu sáhnou i další výrobci, v čele se Samsungem a jeho chystanou vlajkovou řadou Galaxy S24, kterou má představit na začátku února příštího roku. Základní řada iPhonů je mimochodem pořád hliníková. Už to je dost prémiový materiál na to, používat jej v mobilním telefonu, tedy spotřebním zboží. A teď si vezměte, kolik desítek milionů kusů se těch titanových iPhonů vlastně prodá.

5× přiblížení může být problém

Jen a pouze iPhone 15 Pro Max nabízí nový teleobjektiv, který poskočil z 3× optického přiblížení na 5× (ohnisko je 120 mm). Jednoduše to znamená, že budete fotografovanému objektu ještě blíže. I když se pak o tomto objektivu hovoří jako o periskopickém, úplně tomu tak není. Klasický periskop odráží světlo přes jeden hranol na snímač, jenže zde máme tzv. tetraprizma. Už z názvu je patrné, že tady se světlo odráží hned čtyřikrát.

Tento systém prodlužuje dráhu světla v omezeném prostoru, kdy se tím natahuje právě ohnisková vzdálenost. Na reálné výsledky a porovnávání si budeme muset počkat, nicméně je fakt, že na to šel Apple chytře. Tímto systémem totiž ušetřil hodně místa, protože ten není veden v zařízení na šířku ani výšku, ale pořád jen na hloubku. Cloně to přitom paradoxně nevadí.

Má to ale jeden problém. Pokud se opět odvoláme k Samsungu, tak ten ve vrcholném modelu Galaxy S23 Ultra nabízí jak 3× tak 10× teleobjektiv. První je klasický, druhý je periskopický. Apple nám zde nahradil trojnásobné přiblížení, kdy nám tak vznikne poměrně velká mezera mezi 2× a 5× přiblížením, mezi kterým najdete jen to digitální. Znamená to, že uživatelé zvyklí právě na tento zlatý standard budou muset jít hodně dozadu nebo naopak se fotografovanému objektu hodně přiblížit, aby jej zachytili alespoň na 2× přiblížení (které se dělá výřezem z 48MPx snímače).

Apple tedy přinesl zajímavou evoluci, po které mnozí volali, jenže nakonec můžeme být klidně zklamaní. Ona kýžená variabilita tak vlastně chybí, jen s iPhonem 15 Pro Max dohlédneme dále a je otázka, jestli právě jen a pouze toto vlastně chceme. Dalo se totiž doufat, že nový objektiv doprovodí ten stávající, což se tedy bohužel nestalo.

Tlačítko volající po akci

Přepínač hlasitosti zde s námi byl od prvního iPhonu, poslední roky ale čím dál více ztrácí na svém významu. Mohou za to Apple Watch. Právě s nimi na zápěstí nemusíte po svém iPhonu chtít, aby hlasitě vyzváněl, když vás diskrétně o čemkoli informuje právě vaše zápěstí. Modely iPhonu 15 Pro tak mají tlačítko Akce, které Apple v jistém ohledu představil už loni v Apple Watch Ultra první generace.

Jeho smysl je jednoduchý – jen jej podržíte a vyvoláte akci, kterou jste mu určili. Může to být pořád jen přepnutí do tichého režimu, stejně jako spuštění fotoaparátu, diktafonu, aktivace svítilny, režimu soustředění nebo nějaké zkratky Siri. Na jednu stranu je to jasně pozitivní krok k uživateli, jenže ten zde již takové tlačítko má. To je ale virtuální a funguje skrze poklepání na záda iPhonu (funkci najdete v Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk -> Klepnutí na zadní stranu).

Je tedy tlačítko Akce nějakou novinkou? Kritický hlas může říci, že si tím Apple vlastně jen zjednodušuje konstrukci a zbytečně se zbavuje svého ikonického prvku, který mu jeden čas mnoho uživatelů Androidu závidělo. Navíc tlačítko Akce není přítomno na základních iPhonech 15. Apple jej dal jen Pro modelům, a u konkurence jsme jej již měli, i když příliš úspěchu neslavilo. Řeč je opět o Samsungu, který jej nakonec ze svých zařízení odstranil.

Je to o čipech

I když si Apple čipy nevyrábí, to má na starost společnost TSMC, sám je designuje pro vlastní potřeby. Nyní zde máme dva nové, a to skutečně nové. S Apple Watch Series 9 a Ultra 2. generace společnost uvedla čip S9, tedy první skutečně nový čip používaný v hodinkách společnosti od Series 6 a čipu S6. Nejen že posouvá výkon, ale zajistí, že Siri už zpracovává příkazy přímo v hodinkách, nikoli propojeném iPhonu. To nejzásadnější je ale to, že tento čip zajistí hodinkám dlouhou životnost.

Až totiž Apple zařízne softwarovou podporu pro Apple Watch Series 6, pravděpodobně tak skončí i všechny modely hodinek založených na tomto čipu, tedy Series 7, 8 a Ultra. Jak dlouho nicméně budou hodinky Applu z tohoto čipu vycházet v budoucnu, je otázkou. Předpokládat se dají minimálně ještě dvě generace. I z toho důvodu není moudré aktuálně kupovat cokoli staršího, než je právě Series 9, na druhou stranu nemá příliš smysl čekat na nástupce, kterého Apple představí za rok v září.

Jistě zásadnější je ale čip A17 Pro, který je tak speciální, že jej Apple i přejmenoval. Má prvenství v tom, že je jako první mobilní čip vyrobený 3nm technologií. Pro marketing to je jistě skvělé, ale reálně je třeba říci, že ten výkon využije málokdo, a kdyby zde s námi byl pořád i dva roky starý čip A15 Bionic použitý v iPhonech 13, pořád by se jednalo s ohledem na Android konkurenci o skutečně výkonné zařízení.

Sám Apple jej vlastně prezentuje jako ideální k hraní her. Je tomu i proto, že jeho potenciálu rozhodně každá aplikace nevyužije. Ve finále ale ani hry, což ukázala situace na Androidu. A17 Pro totiž umí Ray Tracing, jenže ten zvládají i čipy Samsungu nebo Qualcommu. Problém je v tom, že Ray Tracing musí podporovat i hry. První rok zde nebyla žádná, teď je jich hrstka. V App Storu Applu tedy zatím není jediná a je otázka, jak dlouho bude trvat, než nějaká přijde. Pro vývojáře je to hodně práce a hodně vydaných financí, přičemž výsledek ocení zatím jen budoucí majitelé dvou modelů telefonů Applu.

Uhlíkově neutrální Apple

Pokud budeme číst mezi řádky, nebyly nejzajímavějšími produkty nové iPhony, ale právě Apple Watch. Mnoho společností se zavazuje k tomu, jak budou do roku 2030 uhlíkově neutrální. Co pro to ale dělají, víme málokdy. Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 jsou však už prvními produkty společnosti, které se o splnění tohoto závazku skutečně snaží. Otázkou je, kolik zákazníků to ve finále zajímá, když každý řeší především cenu.

Uhlíkově neutrální Apple Watch tedy budou za předpokladu, že si je pořídíte i s novým řemenem FineWoven, kdy jde o keprový materiál z 68 % tvořený recyklovanými materiály. Společnost jej bude používat i na kryty k iPhonům, kdy úplně opouští od používání kůže. Pokud jde o sportovní řemínek, tak ten nově tvoří z 82 % recyklovaná příze, která obsahuje vlákna z vyřazených rybářských sítí. Ty často zmiňuje i Samsung, který takový materiál používá pro plastové komponenty ve vrcholných řadách telefonů (např. pod tlačítky hlasitosti).

Výroba Apple Watch tak využívá 100% čistou energii, 30 % celkové hmotnosti hodinek tvoří recyklované materiály a k přepravě je používána letecká doprava jen z 50 %. Sečteno dohromady to znamená, že společnost snížila emise z hodinek o více jak 75 %. K tomu je zde ještě nástroj Grid Forecast v rámci aplikace Domácnost, který v produktech Applu bude umět ukazovat, kdy jsou v rámci elektrické sítě k dispozici čistší či méně čisté zdroje energie. Díky tomu se bude moci zákazník rozhodnout, zda v daný moment použije „špinavou“ elektřinu, nebo počká, až bude přítomna ta „čistá“. Výsledkem je, že bude mít jeho počínání nižší dopad na klima (je však otázkou, jestli se tohoto někdy dočkáme i u nás).

Win-win?

Revolučního produktu Applu jsme se letos už dočkali, kdy nám společnost na WWDC ukázala svůj headset Apple Vision Pro. I když jsou tedy iPhony jistou evolucí a Apple Watch zajímavé zejména pro jejich příběh, tak zářijová Apple Keynote vynikala právě v ekologické agitce. Její skrytý význam je vlastně i v osazení zařízení USB-C konektorem, který si vydupala EU, která chce sjednotit nabíjecí konektory proto, aby vznikalo méně elektronického odpadu. Mimochodem USB-C se v Android zařízení používá zcela běžně, kdy jej první Android telefon měl už v roce 2015.

Nedošlo na žádné ohebné zařízení, neměli jsme ani žádné One More Thing s něčím, co by divákovi vyrazilo dech. Apple splnil očekávání a udržel si svůj standard. Tuzemské zákazníky pak jistě potěší ceny, které jsou u všech novinek nižší, než tomu bylo u předchozích generací. Majitele Android telefonů naopak nemusí trápit, že stále do uzavřeného ekosystému Applu nepatří, protože představené novinky nepřinášejí prakticky nic, co byste ve světě platformy Googlu nenašli.