První skok na cestě k Marsu. Starhopper se vznesl do výšky dvaceti metrů | E15.cz

V pátek proběhl první skok Starhopperu, což je testovací verze budoucí kosmické lodě Starship, se kterou chce šéf SpaceX Elon Musk dopravit člověka na Mars. Podle Muska proběhl test bez problémů a Starhopper se dostal do výšky dvaceti metrů. Brzy by měl proběhnout další test, při kterém se dostane do výšky až 200 metrů.