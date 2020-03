ČTÚ vyhlásí dražbu kmitočtů pro 5G sítě na konci června | E15.cz

Přibližně půlroční zpoždění nabera aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G na konci června. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) by ji měl vypsat na konci června. Veřejnou konzultaci nově navržených podmínek spustí 16. března. Na připomínky budou mít operátoři měsíc. Do státního rozpočtu by aukce měla podle předpokladů přinést minimálně šest miliard korun.