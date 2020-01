Aukci kmitočtů 5G ohrožuje odklad | E15.cz

„Zatím ministerstvo není komfortní s tím návrhem ČTÚ," potvrdil Havlíček. Deník E15 má k dispozici také dopis adresovaný předsedovi ČTÚ Jaromíru Novákovi, ve kterém ho ministr na své výhrady upozorňuje: „Současný návrh parametrů aukce nepřináší dostatečnou míru jistoty, že budou naplněny cíle aukce,“ píše se v něm.

Hlavními cíli přitom mají být zvýšení konkurence na trhu mobilních datových služeb a rozvoj sítí 5G. „Ministr dost zuří a je připraven aukci zabránit. Chce jiný režim pro sdílení sítí, na což důrazně upozornila také Evropská komise, a zavedení národního roamingu na nižší kmitočty, tedy v pásmu 700 megahertzů pro toho, kdo uspěje v aukci v pásmu 3500 megahertzů. Podobně to zafungovalo na Slovensku,“ dodal zdroj deníku E15.

Proti vývoji výběrového řízení na kmitočty pro 5G sítě se vyslovili i zástupci Výboru nezávislého ICT průmyslu a Českého telekomunikačního klastru, kteří mají sdružovat přes šest desítek podnikatelů v elektronických komunikacích a jejichž členové mají poskytovat služby připojení k internetu přibližně dvěma milionům domácností.

„Hrozí, že aukce nesplní účel a nepřispěje k nápravě nynější nepříznivé situace na trhu mobilních služeb elektronických komunikací. Naopak lze očekávat, že se stav spíše zhorší,“ uvádějí v písemném vyjádření.

Český telekomunikační úřad přesto trvá na tom, že aukce je perfektně připravena a má potenciál přinést na trh potřebnou konkurenci.

„Probíhají jednání se zástupci ministerstva o případných změnách v parametrech aukce. Pokud by se upravovaly, znamenalo by to odklad vstupu dalšího operátora na trh o několik měsíců,“ reagoval na dotaz mluvčí ČTÚ Martin Drtina. Dodal, že „jakýkoli odklad výběrového řízení by na příjmové straně ohrozil státní rozpočet přinejmenším o šest miliard korun“. ČTÚ má reagovat na připomínky ministerstva průmyslu nejpozději zítra.

Parametry aukce kmitočtů 5G Hlavním cílem je posílení konkurence vstupem čtvrtého operátora a nastartování rozvoje 5G sítí. Výnos aukce má činit šest miliard korun. Držitelé frekvencí mají v roce 2023 pokrývat signálem 95 procent obyvatel vybraných obcí. V roce 2025 má být pokryto sto procent silničních a železničních koridorů a sedmdesát procent obyvatel Česka. Nabízené kmitočtové pásmo 700 MHz vznikne přechodem pozemního TV vysílání na standard DVB-T2. Draží se i pásmo 3500 MHz. Operátor T-Mobile chce letos spustit na Vysoké školy báňské v Ostravě testovací 5G síť. Tu má testovat i pětice měst vybraných v tendru ministerstva průmyslu. V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Přes 93 procent z nich obsluhují operátoři O2, T-Mobile a Vodafone.

Ministerstvo věří, že nové podmínky aukce by státu mohly přinést ještě vyšší výnos a také v otázce možného zpoždění aukce je optimistické. „Do konce června by se stihly vypsat nové podmínky i veřejná konzultace, na to stačí čtyři až pět měsíců,“ dodává zdroj.

Otázkou je, jak se k výhradám rezortu postaví ČTÚ v roli nezávislého regulátora. Výběrové řízení totiž vyhlašuje podle zákona předseda Rady ČTÚ. „Zákon mluví jasně. Telekomunikační úřad je nezávislý orgán, kterému MPO nemůže určovat konkrétní kroky. Zároveň ale musí ČTÚ vypořádat všechny připomínky všech účastníků a subjektů, které se objeví, a MPO zase musí dbát na efektivní využívání kmitočtů a je povinno posoudit, zda jsou parametry výběrového řízení v souladu s ostatními paragrafy,“ říká bývalý šéf ČTÚ Pavel Dvořák.