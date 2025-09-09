Raritní investice. ASML napumpuje 1,3 miliardy eur do Mistral AI a stane se jejím největším akcionářem
Nizozemský gigant ASML Holding investuje 1,3 miliardy eur do francouzské společnosti Mistral AI. S firmou uzavře dle svého vyjádření strategické partnerství. Tento překvapivý krok výrobce čipového vybavení znamená posílení pozice nejvýznamnější evropské startupové firmy v oblasti umělé inteligence.
Díky investici se ASML stane zároveň největším akcionářem Mistralu s podílem 11 procent, uvedly firmy v úterním prohlášení. Mistral, který vyvíjí modely umělé inteligence a chatbot, sdělil, že jde o součást kola financování ve výši 1,7 miliardy eur, které společnosti dává hodnotu zhruba 11,7 miliardy eur. Tím se řadí mezi nejhodnotnější soukromé firmy v Evropě.
Aliance přináší Evropě jedinou věrohodnou konkurenci technologickým gigantům typu OpenAI a dává jí podporu jednoho z největších a nejvlivnějších kontinentálních technologických podniků. Jde o úspěch unijních snah o technologickou suverenitu, vedoucích k menší závislosti na nástrojích ze Silicon Valley. Toto hnutí získalo na síle v době, kdy prezident Donald Trump zpřísnil postup vůči zemím, jež podle něj oslabují americké zájmy.
Generální ředitel ASML Christophe Fouquet zdůraznil, že hlavním účelem dohody není budování evropského šampiona, nýbrž využití AI uvnitř samotné firmy: „Chceme zaplavit celou organizaci ASML umělou inteligencí,“ uvedl v rozhovoru. Podle něj investice umožní výrobci čipového vybavení integrovat generativní AI služby Mistralu do svých strojů a provozu.
Raritní investice
ASML je jediným producentem litografických zařízení, která výrobci polovodičů používají k tvorbě pokročilých čipů například pro iPhony společnosti Apple nebo akcelerátory umělé inteligence od Nvidie. Firma dosud nikdy nepodpořila startup v oblasti AI a jen zřídka investuje do mladých firem.
Pro Mistral představuje dohoda velký finanční přínos na nákladném a vysoce konkurenčním trhu. Startup založený začátkem roku 2023 se profiluje jako alternativa k americkým gigantům typu OpenAI nebo Google. Je také klíčovým prvkem strategie francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který chce z Francie vybudovat vážného hráče v oblasti AI.
„Spárování s evropskou firmou bylo třešničkou na dortu,“ řekl generální ředitel Mistralu Arthur Mensch. „Je to dobrý příběh dvou evropských šampionů, kteří spolupracují. Rádi bychom to viděli častěji.“
Mistralu chyběl kapitál
Mistral již oznámil partnerství s velkými evropskými firmami, včetně BNP Paribas SA a Stellantis NV, ale zatím nezískal velkého amerického klienta, přestože se snaží proniknout i na tamní trh.
Ve srovnání s americkými rivaly se Mistral potýká s nedostatkem kapitálu. Americké společnosti jako OpenAI, Anthropic nebo xAI Elona Muska získaly násobně vyšší objemy financí. OpenAI byla nedávno oceněna na 500 miliard dolarů při sekundárním prodeji akcií – více než čtyřicetinásobek hodnoty Mistralu.
V poslední době Mistral zdůrazňuje, že jeho open-source modely lze přizpůsobovat podnikovým potřebám a nabízejí větší flexibilitu než konkurence. Mensch uvedl, že partnerství s ASML umožní navázat na zaměření na průmyslové sektory, například výrobu.
Fouquet dodal, že technologie Mistralu bude využita ke zlepšení výkonu softwaru a skenovacích technologií v jeho strojích: „Nesnažíme se dělat všechno sami. Raději kráčíme po boku těch nejlepších z nejlepších.“ ASML podle něj zvažovala i další AI společnosti, ale neuvedl které.
ASML to okamžitě „moc nepomůže“, ale Mistralu ano
Před zveřejněním oznámení někteří analytici vyjadřovali pochybnosti o logice obchodu. Analytik společnosti Bernstein David Dai v e-mailu v pondělí napsal, že podpora Mistralu pravděpodobně zapadá do počínající strategie ASML podporovat lokální startupy, přímý přínos pro byznys ale bude „omezený“.
Na rozdíl od jiných hráčů polovodičového průmyslu, jako jsou Nvidia či Intel, se ASML venture investicím spíše vyhýbá. Podpořila nizozemský technologický fond a několik lokálních startupů, například vývojáře integrovaných obvodů Smart Photonics v rámci kola financování ve výši 100 milionů eur. Obvykle kupuje podíly ve firmách ze svého dodavatelského řetězce, například ve společnosti Carl Zeiss SMT, aby podpořila vývoj laserů používaných ve svých strojích.
Investice znamená také personální přesuny. Mensch uvedl, že tři spoluzakladatelé a zaměstnanci zůstávají majoritními akcionáři. Finanční ředitel ASML Roger Dassen nicméně vstoupí do představenstva Mistralu. Do kola financování se spolu s ASML zapojili i někteří stávající investoři, včetně Nvidie a amerických fondů rizikového kapitálu Andreessen Horowitz, General Catalyst a DST Global.