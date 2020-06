Respirátory a plicní ventilátory z ČVUT míří za hranice | E15.cz

Nový model respirátoru RP95-M vychází ze zařízení vyvinutého v březnu na ČVUT. Původní polomaska vyrobená pomocí 3D tisku však nemohla vznikat sériově. Výzkumníci ji proto upravili pro hromadnou výrobu ve vstřikovacích lisech. Koncem dubna pak polomasky začala vyrábět firma Cardam, dceřiná společnost České zbrojovky, Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a společnosti Beneš a Lát.

České respirátory díky volné licenci používají instituce ve třiceti zemích, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

ČVUT v době krize považovalo za svou povinnost poskytnout akademickým institucím výrobní návod, uvedl vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Vladimír Mařík. Parametry dalších vylepšení a know-how však už mají tvůrci ošetřené, aby z toho i Česko mělo prospěch.

Firma Cardam na počátku května předala pět tisíc respirátorů RP95–M ministerstvu zdravotnictví. Zbylých 45 tisíc kusů měla podle dohody dodat po získání plné certifikace. Správě státních hmotných rezerv jich tak už předala tisícovku a zbytek pro ministerstvo dodá do dvou měsíců, sdělila mluvčí CZG – Česká zbrojovka Group Eva Svobodová.

ČVUT začíná do zahraničí vyvážet také plicní ventilátory CoroVent. Na ověření je dostaly například Itálie, Kanada a Lucembursko. Jednotliví dárci přitom na vývoj ventilátoru poslali více než čtrnáct milionů korun. Do českých nemocnic se ale zatím nedostaly kvůli administrativním důvodům, které však mají být vyřešeny do konce roku.