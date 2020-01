Startup Uget vybral od investorů přes 10 milionů | E15.cz

Do online platformy pro gastrobyznys Uget, která digitalizuje proces nákupu a prodeje zboží, vstoupili noví investoři. Kapitálový fond Nation 1 společně s angel investorem Pavlem Friedrichem jí na další rozvoj poslali přes deset milionů korun.

Uget, který vznikl v roce 2018, je jednotná platforma, která pomáhá spravovat všechny objednávky z jednoho místa. „Díky Ugetu se restaurace ani jejich dodavatelé nemusejí starat o rutinní procesy a složité papírování. U objednávek v systému jsou vždy přehledně zobrazené aktuální ceny za zboží,“ přibližuje zakladatel Ugetu Ilja Ivanov.

Restaurace mají podle něj v průměru deset dodavatelů, od kterých objednávají přes různé kanály – telefon, e-mail, formuláře, SMS, e-shopové rozhraní. Přitom provozní a šéfkuchař často nemají přehled o aktuální nabídce a stavu objednávky.

V současné době platformu Uget používají desítky českých restaurací a necelých 200 dodavatelů, mezi nejvýznamnější klienty Ugetu patří například restaurace ze skupiny La Bottega.

Pro kapitálový fond Nation 1 to je již netolikátý vstup do start-upu, který si klade za cíl digitalizovat odvětví. V minulosti již investoval například do výrobce brýlí pro virtuální realitu VRgineers.

Za svou investici v Ugetu získal fond bezmála desetiprocentní podíl. Druhý investor Friedrich pak zhruba 2,5 procenta.