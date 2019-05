Huawei ztrácí podporu britských firem | E15.cz

Britský producent počítačových čipů ARM pozastavuje spolupráci s čínským výrobcem komunikačních zařízení Huawei. Čínské firmě tak hrozí, že nebude schopna vyrábět čipy pro své budoucí chytré telefony. S odvoláním na sdělení firmy ARM zaměstnancům to uvedl server BBC. Společnost ARM v reakci sdělila, že postupuje v souladu s rozhodnutím Spojených států zablokovat čínské firmě napojení na americké technologie. Někteří mobilní operátoři v Británii a Japonsku také pozastavili prodej chytrých telefonů od společnosti Huawei.

Produkty od ARM jsou základem většiny procesorů pro mobilní přístroje na celém světě. Huawei, stejně jako Apple nebo výrobci čipů jako je Qualcomm, využívá architekturu ARM ve svých procesorech pro chytré telefony. Má také licenci na grafickou technologii firmy.



"ARM dodržuje všechny nejnovější předpisy stanovené vládou USA," uvedla ARM ve svém sdělení. "V tuto chvíli nemáme žádný další komentář."



Společnost Huawei dodala, že si cení blízkých vztahů se svými partnery, ale že zjistila, že někteří z nich v současnosti čelí tlaku, který je výsledkem politicky motivovaných rozhodnutí. "Jsme přesvědčeni, že tuto politováníhodnou situaci je možné vyřešit a naší prioritou je i nadále dodávat zákazníkům po celém světě špičkové technologie a produkty," sdělil mluvčí Huawei.

Americká vláda minulý týden firmu Huawei zařadila na černou listinu, takže americké podniky nyní potřebují zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své produkty. To ohrozilo mimo jiné spolupráci firmy s Googlem, který poskytuje přístrojům Huawei operační systém Android, ale i s dalšími technologickými firmami. V pondělí Spojené státy restrikce vůči Huawei částečně zmírnily, když firmě umožnily nakupovat americké zboží za účelem zachování nynějších komunikačních sítí a zajištění softwarových aktualizací pro už prodané telefony Huawei. Povolení platí do 19. srpna a je možné je prodloužit.



Britští mobilní operátoři EE a Vodafone a japonští KDDI a Y! Mobile také nově oznámili, že zatím nebudou nabízet k prodeji chytré telefony Huawei, včetně těch, které lze používat v mobilní síti páté generace (5G). Důvodem je nejistota, jak to bude dál s podporou těchto telefonů, uvedla agentura Reuters.



ARM patří spolu s americkým Intelem k největším producentům čipů na světě. Vlastní ji japonská Softbank a je největší britskou technologickou firmou.