SEO balíčky: ano nebo ne? | E15.cz

Pokud jste se rozhodli vylepšit vaše www stránky, aby měly co nejlepší pozice ve vyhledávačích a zvýšila se tím i jejich návštěvnost, tak je nejlepší využít profesionální služby SEO, které poskytují SEO specialisté. Na co je však při výběru vhodných služeb dobré si dát pozor, tak to jsou různé SEO balíčky. A proč je vhodné si dát na ně pozor, tak na to jsme se zeptali zkušeného SEO konzultanta.

Tak jak to tedy se SEO balíčky je a proč je dobré si na ně dávat pozor?

Když se řekne už jen to slovo balíček, tak je nad slunce jasné, že nemůže obsahovat celý sortiment služeb, které k SEO patří. SEO je totiž proces daleko rozsáhlejší a obsahuje širokou paletu služeb, které nelze balíčkovat a vyjmout z nich jen to nebo ono. Potěšující je, že balíčkování SEO služeb je již na ústupu a většina zkušených SEO specialistů už balíčky nenabízí, ale pořád se klienti s tímto způsobem můžou setkat, a to nejen u malých SEO společností. Zarážející je proto fakt, že SEO balíčky dokážou nabídnout i velké SEO firmy. Zda jsem balíčky někdy nabízel svým zákazníkům i já si teď nevzpomenu, protože i moje začátky na trhu byl divoké a složité. Michal Kuchař Autor: SEOlight

Můžete tu divokost blíže ujasnit?

Jednoduše ani vyhledávače nezaspaly dobu, a co platilo kdysi, neplatí už dnes. Kolem SEO se motám již od roku 2009 a nic už není jako dříve. Mám za sebou například i to období registrace firem do tisícek www katalogů, SEO lišty, PR weby a podobně. Takže i moje firma provozovala spoustu těchto katalogů a PR farem. Takže bych se nedivil, kdyby se v mé minulosti objevily i nějaké SEO balíčky, ale to je už naštěstí pryč.

Takže co je na SEO balíčkách tak špatné?

Co business klienta, tak to jiné řešení webu i nastavení SEO. Je potřebné klientům nabídnout přesně to řešení, které potřebuje, a to formou balíčků opravdu nejde. SEO se odvíjí od konkrétního stavu webu, jeho obsahu, očekávání a také od samotné konkurence. Takže můžete pracovat na webu klienta, který působí jen v nějakém městě a pak tady je web klienta, kterého produkty a služby jsou celorepublikové. A tam je obrovský rozdíl ve všem, takže i v konkurenci. Takže pokud takovým klientům nabídnete nějaké 3 balíčky, tak on sám neví, který balíček si má vybrat a ani by nešlo o komplexní řešení, kterým právě SEO je. Takže selektovat služby podle balíčků je prostě nesmysl. SEO je rozsáhlý proces a také pravidelný proces a nejde udělat jednorázově, a to právě balíčky dělají.

A co balíčky formou měsíčního rozpočtu?

Ano, některé firmy takové balíčky nabízejí, ale pořád je to o tom, že většina těchto firem balíčky koncipuje jako jednorázové služby SEO, a to právě v SEO nelze. Můžete tak akorát jednorázově nastavit samotný web, ale co potom zpětné odkazy, které jsou důležitou součástí efektivního SEO? Ty přece jednorázově nastavit nejde a klíčová je pro úspěch pravidelnost. Jednorázový linkbuilding prostě v SEO neexistuje. Takže klientům doporučuji zvolit SEO specialistu, který má individuální přístup a poskytne portfolio služeb šité na míru klientovi, a ne formou nějakého omezeného balíčku.