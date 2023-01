Seznam chce převzít Novinky.cz. Spojení uškodí českému mediálnímu trhu | E15.cz

Technologická společnost Seznam je jedním z nejmocnějších hráčů na českém mediálním trhu a její vliv v letošním roce zřejmě ještě posílí, jelikož hodlá kompletně ovládnout společnost Borgis, která provozuje například server Novinky.cz nebo deník Právo. V té dosud společnost miliardáře Iva Lukačoviče držela třetinový podíl. Seznam se na větší proniknutí do mediálního byznysu připravuje i po formální stránce, v minulém roce vyčlenil divizi Seznam Média do samostatné firmy.

Pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nezablokuje mediální transakci roku, stane se Seznam s přehledem nejsilnějším mediálním hráčem. Weby Seznam Zprávy a Novinky.cz jsou v současné době dvě nejnavštěvovanější zpravodajská média, na oba servery v loňském roce chodilo přes 4,5 milionu reálných uživatelů každý měsíc.

Nemusí to přitom být poslední mediální transakce, kterou Seznam v blízké době provede. „Důvodem vzniku samostatné společnosti Seznam Zprávy, a. s., pod kterou spadají jak Seznam Zprávy, tak lifestylové online weby Proženy.cz a Garáž.cz, byla snaha sjednotit pod novou právní entitu naše publikační a vydavatelské aktivity či případné budoucí akvizice v mediálním businessu,“ odpověděla na dotaz deníku E15 mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.

Praktické dopady na redakce by mediální obchod roku dle Kapuciánové mít neměl. „Kolegové ze zmíněných redakcí se nikam nestěhují, stále pracují primárně z naší pražské centrály,“ uvedla.

Druhou věcí ovšem bude vliv na mediální trh. Seznam.cz v současné době už je nejmocnější platformou, skrze jeho domovskou stránku se udržuje při životě několik menších webů, jelikož jim zajišťuje solidní návštěvnost. Zároveň servery Novinky.cz a Seznam Zprávy dokážou pravidelně určovat směr a téma veřejné debaty, tak jako toho byly dříve schopné tištěné deníky.

ÚOHS by tak měl zvážit, zda je plné propojení těchto dvou zpravodajských médií pro trh žádoucí, zvláště kvůli specifické pozici Seznamu, která je de facto dvojí. To ostatně dokazuje i současná debata ohledně autorské směrnice, kdy se Seznam ocitá jak na straně technologických platforem, které by měly platit médiím za jejich obsah, tak na straně médií.

Český regulátor ovšem nemá ve zvyku mnoho transakcí blokovat, to nicméně není jediný způsob, jak k posuzování fúzí může přistupovat. Úřad by mohl například nařídit prodej pouze části firmy tak, aby se Seznam nedostal po dokončení transakce k dominantnímu postavení. V úvahu by také mohlo přicházet určité omezení propojení domovské stránky Seznamu.cz a mediálních projektů Novinky.cz a Seznam Zprávy, které mají v tomto ohledu prominentní postavení.

Pokud by k tomu došlo, byl by to problém pro oba servery, neboť v obou případech dle analytického nástroje Similar Web přímo na jejich stránky chodí pouze třetina jejich čtenářů, dvě třetiny se na ně prokliknou skrze domovskou stránku Seznamu.

Nicméně scénář, ve kterém by o prominentní místo oba servery přišly, je spíše krajně nepravděpodobný, stejně jako to, že by se tuzemský regulátor postavil proti transakci. Seznamu tak nebrání nic v tom, aby ovládnul mediální prostor. Na čemž budou ostatně tratit zejména malé nezávislé servery. Seznam totiž dlouhodobě zastává pozici, že jeho zpravodajství nikdy nebude placené.

Což ve zkratce znamená, že mediální projekty, které se snaží o životaschopnost skrze různé formy předplatného, budou jen těžko čtenáře přesvědčovat, aby za jejich obsah platily, když vše bude na Seznamu. Nikdy tak v Česku zřejmě nevyrostou úspěšné a rentabilní projekty jako na Slovensku, kde jsou hned dvě zpravodajská média (Denník N a denník Sme), jejichž počet předplatitelů online verze se pohybu kolem sedmdesáti tisíc. Není tam totiž žádná podobně dominantní a kvalitní obdoba českého Seznamu.

Seznam dělá svou práci dobře, o tom není sporu, ale ve výsledku to může vést k tomu, že český mediální trh bude čím dál více uvadat. Koncentrace totiž ve svém důsledku neprospívá nikomu. Na druhou stranu si za to české vydavatelské domy mohou tak trochu samy, dlouho na trhu žádný Seznam nebyl, a přesto se tuzemská média nedokázala přizpůsobit moderní době a přesvědčit čtenáře o své důležitosti.

Meta porušuje GDPR. Podle irského regulátora sociální sítě Facebook a Instagram porušují evropské nařízení GDPR, které má chránit osobní údaje Evropanů. V nesouladu s evropskými pravidly je konkrétně cílení reklamy na základě osobních údajů uživatelů sociálních sítí. Americká společnost za toto provinění dostala pokutu ve výši devíti miliard korun, své pochybení odmítá.

Zlaté časy inzerce končí. Rozhodnutí irského regulátora možná odstartovalo konec „sledovacího kapitalismu“, píše magazín Wired. Ohrožuje totiž hlavní základy byznys modelu sociálních sítí, po pěti letech od zavedení GDPR se tak mohou zcela změnit pravidla hry.

Další škrty Amazonu. Jedna z největších společností světa pokračuje v propouštění. Původně na konci loňského roku Amazon uvedl, že propustí přes deset tisíc zaměstnanců, nyní se číslo vyšplhalo až na 18 tisíc. Ředitel společnosti Andy Jassy jako důvod označil špatnou ekonomickou situaci.

Microsoft chce OpenAI. Umělá inteligence z dílny OpenAI zaujala svět a rozjely se spekulace o tom, že by společnost mohl ovládnout Microsoft. Ten před lety do tohoto projektu investoval, nyní se navíc ukazuje, že chce jeho nástroje využít pro svůj vyhledávač Bing.