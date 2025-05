Šmuclerová chce být šéfkou České televize, kandidaturu zváží i ředitel zpravodajství Mrzena

„Ano, budu kandidovat,“ odpověděla Šmuclerová v textové zprávě na dotaz. Nového generálního ředitele ČT budou její radní volit 18. června.

Šmuclerová do tehdejší Československé televize nastoupila po absolvování žurnalistiky v roce 1986, z Kavčích hor odešla společně s řadou kolegů v roce 1993 do vznikající Novy. V komerční televizi byla od roku 1999 programovou a výkonnou ředitelkou, Novu opustila se změnou vlastníka na konci roku 2004. Po působení v rodinném byznysu se do médií vrátila v roce 2007.

Mrzena se rozhodne ohledně kandidatury na ředitele ČT po poradě s kolegy

Ředitel zpravodajství a publicistiky České televize (ČT) Petr Mrzena se rozhodne o tom, jestli se bude ucházet o místo v čele veřejnoprávní televize poté, co se poradí se svými kolegy. Sdělil to dnes. Rada ČT dnes odvolala z místa generálního ředitele ČT Jana Součka, ve funkci skončí 7. května. Svou kandidaturu na jeho místo dnes avizovala předsedkyně představenstva vydavatelství Czech News Center Libuše Šmuclerová.

Mezi kandidáty na uvolněné místo, o kterých spekulují média, je také výkonný ředitel obchodu ČT Hynek Chudárek nebo ředitel programové divize ČT Milan Fridrich.

Petr Mrzena, ředitel divize zpravodajství a publicistiky ČT (4.9.2023) | Zdroj: ČTK / Říhová Michaela

Mrzena ke spekulacím ohledně své osoby dnes napsal, že si uvědomuje, že ČT nyní potřebuje silné a srozumitelné vedení, schopnost odolávat tlakům zvenčí i zevnitř a tím držet nezávislost. „Takto vedu dlouhá léta zpravodajství, na to chci navázat a motivují mě i kolegové, kteří mě v tom podporují. Poradím se s nimi a pak se rozhodnu,“ uvedl.

Divizi zpravodajství ČT vede Mrzena od listopadu 2023, předtím byl šéfredaktorem zpravodajství.