Všichni známe Facebook, Instagram, X (Twitter) a TikTok. Jenže sociálních sítí je mnohem víc a často jsou zajímavější i zábavnější. Všechny však mají jedno společné a to je nezájem uživatelů. Spill by si jej ale zasloužil, protože za ním stojí bývalí zaměstnanci Twitteru a je skutečně originální.

Svět sociálních sítí zná pravděpodobně více propadáků než těch, které se staly skutečně úspěšnými. Třeba takový Clubhouse byl fenomén doby koronavirové, po kterém dneska zaštěká jen málo psů. I on byl ale skutečně originální, což také dokládaly jeho kopie, o které se snažily i o poznání větší sítě. Třeba Spotify vytvořilo Greenroom, které Clubhouse kopírovalo 1 : 1, aby jej pak přejmenovalo na Spotify Live a následně ukončilo. Ještě Twitter to zkoušel s Prostory, tedy Spaces, které jsou také dnes prakticky zapomenuty.

Některé sociální sítě se ale přece jen snaží přežívat. Po Clubhousu zde byl další fenomén, který nesl jméno BeReal. Místo hlasových rozhovorů v reálném čase sázel na sdílení obsahu tady a teď, bez čekání a meškání. Pokud jste dané okno na pořízení a sdílení prošvihli, další šance přišla až další den. Jak App Store Applu, tak Google ve svém obchodě Play vyhlásily tuto platformu jako aplikaci roku 2022. Dobu své největší popularity má tato síť jistě dávno za sebou, ještě ale přežívá.

A pak je zde Meta. Ta s velkou slávou loni uvedla sociální síť Threads, jako kdyby jich už neměla dost. Tato síť je kopií Twitteru, kterou ale společnost postavila na Instagramu. Do Evropy se sice kvůli jisté legislativě dostala se zpožděním, ale můžete ji zkusit také. Ostatně sám Instagram své uživatele stále v upozorněních informuje o tom, kdo všechno už v Threads je, a tím vás vybízí přidat se. O Twitter se sice otírá i sociální síť Spill, ale úplně jinak.

Kontroverze jménem X

Bylo to v říjnu roku 2022, když miliardář Elon Musk koupil Twitter za 44 miliard dolarů a stal se jeho výkonným ředitelem (od 5. června 2023 je jím Linda Yaccarinová a Musk v síti zůstal jako její předseda a technologický ředitel). Hned způsobil zemětřesení ve všem, v čem šlo. Předně vyházel tisíce zaměstnanců a pak začal přemýšlet, jak síť překopat tak, aby mu vydělávala peníze. Mimo jiné došlo v červenci 2023 také na přejmenování sítě na X. Mimochodem, společnost Fidelity v prosinci 2023 odhadla, že hodnota společnosti je o 71,5 procenta nižší než v době, kterou měla před převzetím Muskem.

Za pád Twitteru může mnoho faktorů, prakticky vždy za to ale může Musk, protože je mu síť vydána na milost. Když chce něco zpoplatnit, tak to zpoplatní, když chce natáhnout příspěvky, tak je natáhne, když chce poslat inzerenty do oněch míst, tak je tam také pošle. To ostatně stálo X pád hodnoty o 10,7 procenta jen během loňského listopadu, kdy Musk poskytl rozhovor deníku The New York Times a ohradil se v něm proti inzerentům, kteří začali v tu dobu X hojně bojkotovat.

Síť je nyní nařčena z toho, že šíří dezinformace, nenávistné projevy, antisemitismus, homofobii atd. V loňském roce ale nevznikla jen síť Threads čerpající nápady z původního Twitteru, ale právě i Spill.