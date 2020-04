Sony čeká malý prodej nových konzolí, omezí kvůli tomu i výrobu | E15.cz

Sony by proto mělo do března 2021 vyrobit pět až šest milionů kusů konzolí, což je méně, než když uvádělo na trh PlayStation 4 v roce 2013. Toho se za podobné období prodalo 7,5 milionu jednotek. Čtyřka by mohla firmě pomoci překlenout období přechodu. Prodává se totiž levněji, a to za 300 dolarů (respektive 400 dolarů v případě Pro verze). V důsledku pandemie koronaviru však může ještě dojít ke změnám.

PlayStation 5 by měl stát mezi 499 až 549 dolary, tedy zhruba 12 500 až 13 800 Kč. Cenovka je vyšší než v případě zaváděcích cen předchůdce zejména kvůli výkonné hardwarové výbavě a použitým součástkám. Design nejnovější konzole zatím znám není.

Zaměstnancům Sony bylo doporučeno pracovat z domu a například představenstvo se nesešlo, aby schválilo plány na aktuální fiskální rok. Sejít se mělo původně v březnu. Letošní podzim a zima tak přinese střet mezi PlayStation 5 a Xbox One X. Kdo zvítězí, to se teprve uvidí.

Dodavatelé už začali zásobovat součástkami výrobní závody, které by měly započít v červnu masovou výrobu. V důsledku koronavirových restrikcí například inženýři ze Sony měli ztížené možnosti ohledně letů do Číny, aby přímo ve výrobních závodech doladili nastavení finální produkce. Sony se také už dříve veřejně vyjádřilo, že pandemie může mít dopad na vývoj herních titulů na novou konzoli.