Kolik vám stát vrátí na daních? Na příkladech ukazujeme, jak získat tisíce korun zpět
Abyste peníze získali, musíte zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně nejpozději 16. února.
Na konkrétních příkladech ukazujeme, jak vysoký daňový přeplatek můžete dostat zpět.
Vysvětlíme i pravidla pro uplatnění slevy na manželku či odpočtů za hypotéku.
Únor je pro zaměstnance důležitý měsíc. Právě teď totiž mají jedinečnou šanci získat zpět peníze, které státu loni odvedli na zálohách. Často jde o tisícové částky, které potěší každou domácnost. Peníze ale na účtu nepřistanou automaticky. K jejich získání je nutné požádat o takzvané roční zúčtování daně.
Zákonná lhůta pro podání žádosti o roční zúčtování daně u zaměstnavatele je standardně do 15. února. V letošním roce však tento den připadá na neděli, a proto se termín podle § 33 odst. 4 daňového řádu posouvá na pondělí 16. února.
Kdy může zaměstnanec požádat o roční zúčtování daně?
O roční zúčtování daně za rok 2025 může zaměstnavatele požádat pouze ten zaměstnanec, který v průběhu loňského roku pracoval buď pro jednoho zaměstnavatele, nebo postupně pro více zaměstnavatelů a u všech měl podepsané prohlášení k dani. Zároveň nesměl mít jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu ani ostatní zdanitelné příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů vyšší než 20 tisíc korun. Do tohoto limitu se přitom nezahrnují příjmy, z nichž byla odvedena srážková daň.
Příklad z praxe: Pracovali jste jen část roku? Peníze vám vrátí poslední šéf
Zaměstnanec pracoval od ledna do března 2025 pro jednoho zaměstnavatele a od dubna do listopadu 2025 pro druhého zaměstnavatele, přičemž u obou měl podepsané prohlášení k dani. I když byl v prosinci evidován na úřadu práce, může o roční zúčtování daně požádat svého posledního zaměstnavatele, protože splňuje všechny zákonné podmínky pro jeho provedení.
Jak získat přeplatek? Roční zúčtování je cesta k penězům navíc
V průběhu roku odvádějí zaměstnanci ze své mzdy měsíční zálohy na daň z příjmu. Po skončení roku se pak vypočítá celková roční daň z příjmu, od které se odečte souhrn zaplacených záloh na daň.
Ve většině případů je roční daň z příjmu zaměstnanců nižší než součet zaplacených měsíčních záloh a vzniká tak nárok na daňový přeplatek. Důvodem je to, že daňové odpočty a slevu na manželku či manžela lze uplatnit až za celý kalendářní rok. Právě v rámci ročního zúčtování daně se proto stanoví výsledná výše daňového přeplatku.
Co říká zákon?
Zákonné podmínky pro provedení ročního zúčtování daně stanoví § 38ch zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
Pokud zaměstnanec nemá povinnost podat daňové přiznání sám, například kvůli příjmům z nájmu nebo souběžné samostatné výdělečné činnosti, vyplatí se o roční zúčtování daně vždy požádat.
Na základě ročního zúčtování daně nemůže vzniknout daňový nedoplatek. Naopak velmi často dochází ke vzniku daňového přeplatku, například z důvodu zaměstnání pouze po část roku, uplatnění daňových odpočtů nebo daňové slevy na manželku či manžela.
Sleva na manželku či manžela 24 840 korun: Máte na ni letos nárok?
Nejvyšší daňový přeplatek obvykle vzniká při uplatnění slevy na manželku či manžela, která činí 24 840 korun a přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu. Tuto slevu lze uplatnit pouze tehdy, pokud manželka nebo manžel neměli vlastní rozhodné roční příjmy vyšší než 68 tisíc korun, a zároveň je splněna podmínka péče o dítě do tří let věku.
Kdy uvidíte peníze na účtu? Termín výplaty přeplatku
Daňový přeplatek se vyplácí pouze v případě, že jeho výše přesáhne 50 korun. Zaměstnanec jej obdrží ve výplatě po provedení ročního zúčtování daně, nejpozději však při vyúčtování mzdy za březen.
Hypotéka i penzijko. Jak si legálně snížit daně
Roční daňový základ lze snížit prostřednictvím daňových odpočtů podle § 15 a následujících zákona o daních z příjmů. Tyto odpočty je možné uplatnit vždy až za celý kalendářní rok, nikoli průběžně během roku. Mezi nejčastěji využívané daňové odpočty patří při splnění zákonných podmínek:
- zaplacené úroky z hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová situace,
- vlastní vklady na státem podporované produkty sloužící ke spoření na penzi a dary při splnění zákonných podmínek.
Nárok na uplatnění daňových odpočtů je nutné mzdové účetní doložit příslušnými potvrzeními, například od banky, penzijní společnosti nebo pojišťovny. U ročního daňového základu za rok 2025 do výše 1 676 052 korun znamená každá tisícikoruna daňového odpočtu úsporu na dani 150 korun. Při daňovém základu nad tuto hranici už činí daňová úspora 230 korun za každou tisícikorunu odpočtu.
Příklad z praxe: Spoření na stáří – kolik přesně ušetříte na daních?
Zaměstnanec si každý měsíc spoří na doplňkovém penzijním spoření částku 3 700 korun. Pro účely daňového odpočtu se u tohoto produktu započítávají pouze vlastní vklady přesahující 1 700 korun měsíčně.
Ročně si tak může snížit daňový základ o 24 tisíc korun, tedy o částku vypočtenou jako (3 700 − 1 700) × 12 měsíců. Maximální souhrnný daňový odpočet pro všechny podporované produkty spoření na důchod přitom činí 48 tisíc korun ročně. V tomto případě vznikne zaměstnanci díky daňovému odpočtu nárok na daňový přeplatek ve výši 3 600 korun, což odpovídá 15 procentům z částky 24 tisíc korun.
Co když o roční zúčtování daně nestihnete požádat?
Roční zúčtování daně je pro zaměstnance tou nejkomfortnější cestou, jak získat přeplatek. Na rozdíl od klasického daňového přiznání nemusíte vyplňovat složité formuláře ani chodit na finanční úřad, jelikož za vás vše vyřídí mzdová účetní.
Pokud však 16. únor promeškáte, tato pohodlná možnost zaniká. O peníze sice nepřijdete, ale abyste je dostali, budete si muset daňové přiznání zpracovat a podat sami. To je administrativa navíc, které se můžete snadno vyhnout.
