USA snižují cla na Indii, Trump mluví o „ropné“ dohodě
- Donald Trump uvedl, že po telefonátu s Naréndra Módí Indie přestane odebírat Rusko ropu, což má podle něj pomoci ukončit válku na Ukrajina.
- Spojené státy zároveň podle Trumpa okamžitě sníží cla na dovoz z Indie z 25 na 18 procent.
- Indická strana zatím telefonát ani jeho výsledky veřejně nekomentovala.
Indický premiér Naréndra Módí souhlasil, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení války na Ukrajině. Po telefonátu s indickým lídrem to dnes uvedl americký prezident Donald Trump. Spojené státy podle něho s okamžitou platností sníží cla na dovoz z Indie z 25 na 18 procent. Indie jako součást uzavřené obchodní dohody omezí cla a další bariéry pro dovoz z USA postupně až na nulu, dodal Trump.
Indie patří k významným odběratelům ruské ropy, na jejíž dovoz západní země uvalily sankce kvůli ruské agresi na Ukrajině. Dovoz suroviny z Ruska do indických rafinerií však v posledních měsících klesal kvůli obavám Dillí z porušování sankcí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v prosinci hovořil o tom, že tento pokles je pouze dočasný a že se Rusko plánuje vývoz navýšit.
"Souhlasil s ukončením nákupu ruské ropy a s tím, že (Indie) začne kupovat mnohem více od Spojených států a potenciálně od Venezuely," napsal Trump na své síti Truth Social.
Indie byla od loňského srpna terčem dodatečných amerických cel ve výši 25 procent právě za porušování sankcí na ruskou ropu. Celkové zatížení cly zavedenými loni Trumpem se tak pro Indii zvýšilo na 50 procent. Trump dnes napsal, že 25procentní zátěž se sníží na 18. Módí podle něho také slíbil, že Indie bude nakupovat výrazně více amerických surovin a produktů.
Indická strana zatím telefonát a jeho výsledky nekomentovala.