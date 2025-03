Spotify vyplatilo umělcům rekordních deset miliard dolarů. Bohatnou ale jen bohatí

Na tantiémách společnost vyplatila více než 60 procent loňských tržeb. Téměř 1500 umělců získalo v loňském roce od Spotify honoráře přesahující jeden milion dolarů (22,9 milionu korun), oznámila společnost. V roce 2023 odhadovala, že počet aktivních profesionálních hudebníků na platformě se pohybuje kolem 225 tisíc.

Společnost upozornila na rostoucí zastoupení žen mezi nejúspěšnějšími umělci. Počet umělkyň, které ročně vydělávají více než jeden milion dolarů, se od roku 2017 zečtyřnásobil. Trhy jako Kanada, Jižní Korea, Argentina a Švédsko mají mezi nejúspěšnějšími umělci obzvláště silné zastoupení žen.

Většinou se odhaduje, že umělci si vydělají 0,003 až 0,005 dolaru za jedno přehrání skladby. Agentura AP nicméně loni upozornila, že žádná fixní sazba neexistuje. „Řekněme, že posluchač utratí za měsíční předplatné deset dolarů. Tři z těchto dolarů jdou Spotify, zbylých sedm držitelům práv,“ sdělil agentuře viceprezident Spotify Charlie Hellman.

„Pokud by (posluchač) za měsíc přehrál pouze jeden stream, výplata za stream by činila sedm dolarů za stream. Pokud by však v daném měsíci přehrál 700 streamů, pak by efektivní výplata za stream činila jeden cent,“ řekl Hellman.

Liz Pellyová, která letos vydala o systému Spotify knihu Mood Machine, agentuře AP řekla, že podle kritiků z tohoto systému „těží umělci, kteří generují nejvíce streamů“ a „velká vydavatelství, která už mají tak velký podíl na trhu“.

„Existují umělci, kteří dělají hudbu, kterou byste možná nestreamovali na pozadí celé hodiny, nebo kteří dělají hudbu v dlouhých skladbách, nikoli v krátkých dvou-, tříminutových skladbách, kterými byste mohli naplnit playlist,“ dodala Pellyová.

Někteří hudebníci neinkasují vůbec nic

V loňském roce platforma Spotify oznámila, že přestala vyplácet odměny autorům skladeb, které vygenerují méně než 1000 přehrání za posledních 12 měsíců. Tento krok ale kritizoval například hudební publicista Anthony Fantano.

Na konci loňského roku měla platforma 675 milionů aktivních uživatelů, což představuje meziroční nárůst o 12 procent. Roční tržby Spotify loni dosáhly 15,7 miliardy eur, což bylo o 18 procent více než v roce předchozím.

V samotném čtvrtém čtvrtletí roku 2024 dosáhl provozní zisk Spotify rekordní čtvrtletní hodnoty 477 milionů eur po ztrátě 75 milionů eur před rokem, i když mírně zaostal za očekáváním. Na letošní rok firma počítá s dalším růstem zisku. V prvním čtvrtletí očekává tržby 4,2 miliardy eur, což je mírně nad dosavadními odhady 4,17 miliardy eur.