Každoroční animovaná rekapitulace posluchačských návyků Spotify Wrapped je zpět. Letos milovanou i nenáviděnou službu v zahraničí doprovází zbrusu nový doplněk, vytvořený pomocí umělé inteligence. Uživatelé platformy Spotify mají možnost poslechnout si hudební shrnutí svého roku ve formě personalizovaného podcastu poháněného umělou inteligencí, v němž dva moderátoři s nadšením diskutují o nejhranějších skladbách a oblíbených interpretech.

Podcastová rekapitulace uplynulého roku funguje díky aplikaci NotebookLM společnosti Google. Do té lze nahrávat dokumenty a platforma z nich poté vytvoří podcast.

AI analyzuje hudební vkus posluchače

Ve Spotify Wrapped 2024 se díky ní hlasy vygenerované pomocí AI zapojí do krátké konverzace o vás a vašich poslechových zvyklostech. Funkce je dostupná v angličtině v USA, Británii, Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě, Irsku a v domovské zemi Spotify, ve Švédsku. A stejně jako animovanou vizualizaci Spotify Wrapped, kterou platforma nabízí každému uživateli, je i podcast možné snadno sdílet na sociálních sítích.

Podcast je plně personalizovaný. Oba moderátoři oslovují uživatele jménem. Kromě toho, že poskytují tvrdá fakta (jako je váš nejoblíbenější interpret a celkový počet minut, které jste strávili poslechem), hlasy analyzují i další údaje, které o vás Spotify shromáždilo. Lichotí vám a na základě vašich poslechových zvyklostí dedukují podrobnosti o vašem životním stylu. Vyjadřují také zvědavost ohledně posluchačova života a zajímají se, co dělal v den, kdy poslouchal víc minut hudby než jakýkoli jiný den roku 2024.

Není to poprvé, co společnost Spotify zapojila do služby Spotify Wrapped hlas poháněný umělou inteligencí. V loňském roce představila DJ vygenerovaného pomocí AI, který komentoval poslechové zvyklosti uživatelů. Letos platforma tuto funkci rozšířila i pro španělsky hovořící předplatitele. To naznačuje, že firma vidí ve zvuku generovaném umělou inteligencí budoucnost.

Spotify vsází na podcasty

Společnost uvádí, že od roku 2019, kdy platforma do své streamovací knihovny přidala podcasty, si nějaký audiopořad na Spotify poslechlo půl miliardy lidí. A v uplynulém roce hudební streamovací gigant pokračoval v budování své nabídky související s podcasty tím, že dal uživatelům možnost komentovat pod jednotlivými epizodami a poskytl podcasterům nástroje pro sledování jejich publika.

Zbrusu nová funkce Spotify Wrapped bude pravděpodobně pro mnoho uživatelů úvodem do podcastů generovaných umělou inteligencí, které zatím nejsou zdaleka tak rozšířené jako jiný obsah vytvořený pomocí AI. Někteří tak možná poprvé zjistí, že dialog virtuálních moderátorů může znít nápadně podobně jako rozhovor mezi lidmi. Pro tvůrce podcastových pořadů může jít o nepříjemný poslech, jelikož mohou snahy Spotify vnímat jako konkurenci.

Není náhodou, že letošní Spotify Wrapped platforma zveřejnila den po podobné rekapitulaci s názvem Replay od společnosti Apple Music. Uživatelé konkurenční služby sice získají většinu stejných údajů o svých poslechových zvyklostech jako předplatitelé Spotify, ale jejich hudební zvyky už v angličtině nerozebere tým moderátorů vytvořených umělou inteligencí.

VIDEO: Regulace youtuberů? Je drobný rozdíl mezi Netflixem a Františkem z Kroměříže, uvedl manažer influencerů Zvelebil v pořadu FLOW.

FLOW: Regulace youtuberů? Je drobný rozdíl mezi Netflixem a Františkem z Kroměříže, uvedl manažer influencerů Zvelebil • e15

Nová verze Spotify Wrapped s podporou umělé inteligence přišla v době, kdy řada uživatelů vyjadřuje obavy ze sledování jejich chování a shromažďování dat ze strany velkých technologických gigantů. Zejména společnost Spotify čelí kritice za to, že své sledování uživatelů rebrandovala jako dárek.