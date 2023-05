Spotify vytáhlo do boje proti umělé inteligenci | e15.cz

„Umělé streamování je dlouhodobý problém v celém odvětví, na jehož odstranění se Spotify snaží pracovat,“ uvedla v prohlášení švédská společnost. Šéf a spoluzakladatel Boomy Alex Mitchell odmítl, že by jeho firma byla za podvodné praktiky odpovědná. „Jsme kategoricky proti jakémukoliv typu manipulace či umělého streamování. Aktuálně spolupracujeme s našimi partnery na vyřešení tohoto problému,“ řekl Mitchell. Obě firmy v tuto chvíli jednají o osudu zmrazeného katalogu. Spotify nicméně o víkendu povolil Boomy nahrávat na platformu nové skladby.

Startup Boomy, založený v roce 2018 v Kalifornii, umožňuje svým uživatelům generovat vlastní písně za pomoci umělé inteligence. Na těchto dílech pak mohou vydělávat prostřednictvím platforem jako je Spotify, přičemž výše odměny závisí na počtu posluchačů, kteří si skladbu poslechnou. Boomy tvrdí, že jeho uživatelé již takto „složili“ přes čtrnáct milionů nových skladeb.

Využívání umělé inteligence k vytváření autorského obsahu nicméně v poslední době čelí rozsáhlé kritice, zejména ze strany velkých hudebních vydavatelství. Ta obviňují moderní technologie nejen z umělého zvyšování dosahu, ale také z krádeže duševního vlastnictví. Například americká nahrávací společnost Universal Music Group v dubnu vyzvala provozovatele hudebních streamovacích služeb, včetně Applu a Spotify, aby ze svých nabídek odstranili všechny melodie a texty písní, na něž Universal vlastní autorská práva.

Námitky Universal Music Group, které ovládá přibližně třetinu globálního hudebního trhu a vydává písně řady hvězd od Eltona Johna až po Taylor Swift, jsou podle všeho na místě. Na online platformách se denně objevují tisíce počítačem zkomponovaných písní, co věrně napodobují tvorbu slavných interpretů. Třeba před dvěma týdny obletěla internet skladba „Heart On My Sleeve“, kterou složili a nazpívali digitální kopie kanadských zpěváků Drakea a The Weeknda. Jen na YouTube má videoklip skoro čtvrt milionu zhlédnutí.

Píseň Heart On My Sleeve od zpěváků Drakea a The Weeknda ve skutečnosti složil počítač:

Také spoluzakladatel a výkonný ředitel Spotify Daniel Ek se nedávno pozastavil nad tím, jak rychle se umělá inteligence vyvíjí. „Nemyslím si, že jsem někdy v technologickém sektoru viděl něco podobného,“ řekl Ek podle Financial Times. Google dokonce odložil spuštění svého nového produktu MusicLM, nástroje, jenž dokáže složit hudbu na základě textového zadání, právě kvůli obavám ze sporů o autorská práva.

Prudký rozmach umělé inteligence se nedotýká jenom hudebního průmyslu, ale hraje rovněž výraznou roli třeba v probíhající stávce hollywoodských scenáristů. Autoři filmových příběhů nechtějí, aby jejich staré práce byly využívány programy AI k sestavování nových scénářů a požadují po studiích záruky, že náplní jejich práce v budoucnu nebude pouze editace takto vygenerovaných textů.

V Evropské unii by měl používání AI nástrojů regulovat připravovaný zákon o umělé inteligenci (AI Act), o jehož finální podobě má ve čtvrtek znovu hlasovat Evropský parlament. Ten má ovšem řešit především takzvané vysoce rizikové způsoby využití umělé inteligence, kde hrozí potenciálně nejzásadnější újma. „Jedná se například o systémy zasahující do občanských svobod či zákaznických práv, včetně programů pro policejní práci, pro přijímání nových zaměstnanců či spravování sociálních sítí. Nástroje pro vytváření umění tedy pravděpodobně do této kategorie spadat nebudou,“ myslí si Karel Machačka z advokátní kanceláře Kučera & Associates.