Hollywood vstupuje do další drahé stávky scenáristů | e15.cz

„Letošní stávka může klidně trvat i déle než ta před patnácti lety a bude mít ohromné dopady na náš průmysl,“ varuje producent David Minkowski z nadnárodní společnosti Stillking Films. „Scénáře se často předělávají i během výroby filmu, takže jsme řadu projektů museli úplně zastavit nebo v nich pokračujeme, ale s nedokončenými scénáři. Dokud stávka neskončí, nebudou také vznikat žádné nové projekty,“ dodává Minkowski s tím, že po zastavení investičních pobídek jde už o druhou velkou ránu pro jeho byznys.

Podle dat WGA v současnosti pracuje polovina televizních scenáristů za minimální mzdu. Mezi lety 2013 a 2014 to byla zhruba třetina. Medián výplat televizních autorů se za posledních deset let snížil o čtyři procenta. Další obavy vyvolává případné využívání programů umělé inteligence filmovými společnostmi k vytváření nových scénářů na základě předchozích prací autorů. Scenáristé volají také po zárukách, že náplní jejich práce nebude pouze editace takto vygenerovaných textů.

„Ačkoli náš vyjednávací výbor zahájil tento proces s úmyslem uzavřít spravedlivou dohodu, reakce studií byly vzhledem k existenční krizi, které spisovatelé čelí, naprosto nedostatečné,“ uvedlo WGA na Twitteru. Podle druhé strany sporu však uzavření smlouvy brání především požadavek scenáristů na dlouhodobé obsazování určitého počtu autorů na projektech, a to i ve chvílích, kdy to podle filmových společností není potřeba. Scenáristé ale oponují, že s boomem streamovacích platforem došlo ke zkracování pracovních sezon a s tím souvisejícímu snižováním odměn.

