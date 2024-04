Máte úspěšnou aplikaci s obrovskou základnou uživatelů, s výborným hodnocením, a přesto s ní nejste spokojení. Tak nějak by se dal popsat pohled Googlu na jeho aplikaci Podcasty, která už brzy zamíří na virtuální hřbitov. Jednoduchá aplikace měla přehledné uživatelské rozhraní a také bohatý obsah, který si budete moci vyexportovat do aplikace YouTube Music. Ten vidí Google jako lepší „centralizovanou podcastovou destinaci“. Proč však měnit něco, co dlouhodobě bez problémů funguje?

Článek původně vyšel na mobilmania.zive.cz.